"Трудно предположить, что это было случайно": в Польше дали новое заявление о российской ракете

В Польше сделали новое заявление по поводу российской ракеты, которая упала на территории страны 29 декабря. Там не исключают, что Россия могла совершить провокацию, нарушив польское воздушное пространство.

Несмотря на это, там все еще рассматривают то, что падение российской ракеты могло быть только несчастным случаем. Однако все это должны узнать специалисты.

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В Польше выдвинули новую гипотезу по поводу падения российской ракеты

Глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Север отметил, что ни Польша, ни ее союзники не могут исключать, что Россия специально атаковала территорию страны своей ракетой. В настоящее время рассматривают все возможные варианты.

Трудно предположить, что 40-километровый прорыв от границы был случайным. Тип траектории очень существенно нарушает воздушное пространство Польши,

– сказал чиновник.

Он также предположил, что смена польского правительства могла быть одной из причин провокации. Север подчеркнул, что таким образом, вероятно, Кремль хотел проверить, какой будет реакция властей Польши на падение российской ракеты.

Польское воздушное пространство пересекла российская ракета