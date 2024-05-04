В NYT ответили, когда поступит большая часть западного оружия в Украину
Источник:The New York Times
Военная поддержка из Соединенных Штатов начала поступать в Украину. Однако значительная часть обещанной помощи от западных партнеров еще в пути. Аналитики констатируют, что она прибудет в течение ближайших месяцев.
Силы обороны уже получили первую партию военной помощи от США, в частности противотанковые средства и артиллерийские снаряды 155 калибра. Однако, по информации международной прессы, основной объем оружия от Штатов, а также от Великобритании и Германии ожидается в Украине только через несколько месяцев.
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Украина ждет помощи от партнеров
Как пишут журналисты со ссылкой на собственные источники, уже сейчас у украинских защитников есть ракеты для систем противовоздушной обороны Patriot, доставлены из Испании через Польшу. В общем уже предоставленный первый пакет поддержки оценивается в 1 миллиард евро.
В то же время большинство тяжелого вооружения, которое требует сложной логистики и усиленной охраны во время транспортировки, будет доставлено позже. Это касается боевых машин, катеров, пушек и других систем, которые перевозят морем и железной дорогой.
У Украины остается немного времени, чтобы потерять против стабильного продвижения России,
– акцентируют в The New York Times.
По словам американских чиновников, даже некоторые виды боеприпасов, финансирование которых было утверждено в рамках новой помощи, могут прибыть не раньше конца лета. Такая задержка связана с большим количеством заказов и необходимостью их производства и доставки.Обратите внимание! Несмотря на ожидания, Украина выражает благодарность за оказанную поддержку и надеется на продолжение эффективного сотрудничества с международными партнерами в борьбе за свою независимость и суверенитет.
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Более широкий контекст: что нужно знать
- Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 23 апреля объявил о выделении нашему государству крупнейшего в истории пакета военной помощи. Он включает лодки, ракеты для ПВО, снаряды, технику и различные транспортные средства.
- Президент США Джо Байден 24 апреля подписал законопроект о выделении нашему государству почти 61 миллиарда долларов. О предоставлении этих средств нашему государству в Вашингтоне на протяжении более полугода продолжались ожесточенные дискуссии.
- В то же время газета The New York Times пишет, что Германия согласилась передать Силам обороны Украины зенитный ракетный комплекс Patriot. Эта установка крайне важна для защиты неба, наши воины вскоре начнут обучение на немецкой авиабазе.