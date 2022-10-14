Пионтковский объяснил, какое событие ускорит окончание войны
Ситуация в стране-агрессоре продолжает ухудшаться, а Путин пытается забыть о поражениях на фронте. С одной стороны, ситуацию обостряет возвращение домой недавно мобилизованных россиян в пакетах.
А с другой – рост конфликта между российским президентом и военными, и поиск виновных в поражениях на фронте. Об этом 24 каналу рассказал российский публицист Андрей Пионтковский.
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"Падение Херсона – смертельный удар для России"
Освобождение Херсона будет означать конец войны. Весь "карточный дом" российской власти упадет,
– сказал Пионтковский.
По его мнению, победа Украины в войне с Россией будет либо в течение месяца, либо отложится до весны. В первую очередь, это зависит от того, смогут ли украинские защитники добить группировку российских войск на правом берегу Херсонской области, которая фактически находится в окружении.
"Падение Херсона будет смертельным ударом по российской политической системе. В ней, мягко говоря, начнутся очень серьезные каскадные изменения. Но прежде будет исчезновение такой политической фигуры как Путин", – отметил российский публицист.
Полный стрим с Андреем Пионтковским: смотрите видео
4 главные ошибки Путина в войне против Украины
После саммита ШОС в Самарканде российский лидер начал прибегать к все большим политическим ошибкам. Андрей Пионтковский назвал ряд основных провалов Путина, в частности:
- мобилизация, которая становится все большей проблемой для России;
- так называемые референдумы и аннексия 4 украинских областей. Генассамблея ООН осудила попытки Путина присвоить украинские территории. Лишь 4 страны, кроме России, выступили против резолюции по осуждению аннексии страной-агрессором четырех областей нашего государства: Сирия, Северная Корея, Беларусь и Никарагуа;
- подрыв обоих "Северных потоков". Так, на Западе нет никаких сомнений, что это последствия террористических действий страны-агрессора;
- уничтожение критической инфраструктуры нашего государства.
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Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- Украинские военные проводят успешное контрнаступление на Юге, в частности, в Херсонской области. Глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич рассказал, что на Херсонщине ВСУ освободили уже 75 населенных пунктов.
- Российские оккупанты, чувствуя приближение Вооруженных Сил Украины, изо всех сил готовятся "оборонять" захваченный Херсон. Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил, что захватчики готовятся к уличным боям, а также продолжают строить фортификационные сооружения.
- В Бериславском районе Херсонской области подтверждено уничтожение командно-наблюдательного пункта вражеского батальона. Кроме того, украинские воины уничтожили технику россиян.
- Генштаб ВСУ недавно сообщал, что в результате удара по группе оккупантов в Херсонской области уничтожило более 520 россиян. Речь идет о батальонной тактической группе от 150 мотострелковой дивизии.