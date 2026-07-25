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24 Канал Новости Украины Поражены ракетный катер, два грузовых судна, РЛС и нефтедобывающая платформа: результаты работы СБУ
25 июля, 13:16
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Обновлено - 13:41, 25 июля

СБУ атаковала нефтедобывающую платформу, ракетный катер и 2 грузовых судна

Анастасия Колесникова

Ночью 25 июля СБУ успешно отработала по ряду военных целей в Ростове-на-Дону. Также под ударами дронов оказались вражеские суда в Каспийском море.

В Ростове-на-Дону было уничтожено немало российского оружия. Тем временем в Каспийском море для вражеского флота настал новый черный день. Детали ночной атаки раскрыли в СБУ.

По чем ударили СБУ? 

Так, в Ростове-на-Дону

  • поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е Grave Stone и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов Россия обстреливает Украину;
  • уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";
  • поражены два состава с FPV-дронами. 

В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ атаковали:

  • нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского";
  • грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией;
  • ракетный катер проекта 12418 "Молния".

Где были подбиты российские суда / Фото из соцсети

Напомним, что ночью дроны также атаковали Белгород – там поражены логистические и энергетические объекты. Кроме того, при странных обстоятельствах загорелась военная часть в Энгельсе

Утром беспилотники долетели до логистического хаба Wildberries в Екатеринбурге и ударили по НПЗ в Тюмени. Также было атаковано предприятие в Кирове, производящее компоненты для ракет и дронов.

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