СБУ атаковала нефтедобывающую платформу, ракетный катер и 2 грузовых судна

Ночью 25 июля СБУ успешно отработала по ряду военных целей в Ростове-на-Дону. Также под ударами дронов оказались вражеские суда в Каспийском море.

В Ростове-на-Дону было уничтожено немало российского оружия. Тем временем в Каспийском море для вражеского флота настал новый черный день. Детали ночной атаки раскрыли в СБУ.

По чем ударили СБУ?

Так, в Ростове-на-Дону:

поражена многофункциональная радиолокационная станция 92Н6Е Grave Stone и ее антенная башня. Они являются составляющими зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф". Из этих комплексов Россия обстреливает Украину;

уничтожены зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" и комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21";

поражены два состава с FPV-дронами.

В акватории Каспийского моря беспилотники СБУ атаковали:

нефтедобывающую платформу месторождения "Филановского";

грузовое судно Port Olya 2 и сухогруз Begey. Оба судна находятся под международными санкциями и использовались для перевозки военных грузов между Ираном и Россией;

ракетный катер проекта 12418 "Молния".

Где были подбиты российские суда / Фото из соцсети

Напомним, что ночью дроны также атаковали Белгород – там поражены логистические и энергетические объекты. Кроме того, при странных обстоятельствах загорелась военная часть в Энгельсе.

Утром беспилотники долетели до логистического хаба Wildberries в Екатеринбурге и ударили по НПЗ в Тюмени. Также было атаковано предприятие в Кирове, производящее компоненты для ракет и дронов.