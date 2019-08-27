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      Порно в горе пластика: как Pornhub привлекает внимание к проблемам с экологией, фото 18+

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      Pornhub привлекает внимание к проблемам с экологией
      Pornhub привлекает внимание к проблемам с экологией / www.forbes.com

      Один из самых популярных порнографических сайтов Pornhub решил устроить необычную акцию. Она призвана привлечь внимание общества к проблемам с экологией.

      Видеоролик сняли на одном из самых грязных пляжей планеты, сообщили в издании Forbes.

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      Пара порноактеров-любителей Leolulu занялись сексом прямо посреди кучи мусора. По словам вице-президента сайта Pornhub Кори Прайс, к такому решению их побудили впечатляющие данные статистики. Согласно им, сейчас в океане находятся более 12 миллионов тонн пластика.

      В видео порноактеры занимаются сексом на пляже среди мусора

      Самое главное – отмечается, что с каждого просмотра этого видео Pornhub будет делать отчисление в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.

      Насколько загрязнен мировой океан?
      Сейчас уровень загрязнения пластиковым мусором мирового океана катастрофический. В водах нашей планеты содержится более 5,25 триллиона частиц мусора. Общая масса пластика в океанах и морях составляет свыше 268 тысяч тонн.

      Наиболее загрязненной является северная часть Тихого океана. 60% всех пластиковых отходов в мире поступают лишь из пяти стран: Китая, Индонезии, Филиппин, Вьетнама и Таиланда.

      Если человечество не изменит ситуацию, то к 2050 году в мировом океане будет больше пластмассы, чем рыб.

      Карта загрязнения мирового океана пластиковым мусором состоянию на 2017 год

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      Теги: Порно Секс Экология
      Источник: 24 канал
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