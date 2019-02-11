Порты Украины могут потерять экономическую привлекательность из-за неправомерной остановки суден

Неправомерное остановка торговых судов Государственной экологической инспекцией в украинских портах несет огромные финансовые риски.

Если ситуацию не исправить в ближайшее время, то количество кораблей, которые заходят в отечественные порты, уменьшится.

Об этом OBOZREVATEL рассказала глава Государственной регуляторной службы Ксения Ляпина. По ее словам, сейчас нет порядка взаимодействия морского порта, Администрации морских портов и экологической инспекции. Это создает дополнительные риски, соответственно, владельцы кораблей вынуждены платить за страховку больше.

"Между органами и портом нужно упорядочить отношения. Кто за что отвечает и кто кого информирует. Сейчас это не урегулировано. Также нет правил взыскания проб. Как доказать, что именно это судно нанесло вред окружающей среде? Пальцем в небо здесь нельзя, все должно быть четко и понятно. Прямой связи между кораблем и экологическим загрязнением акватории часто совсем нет и доказать что-либо сложно", – считает Ляпина.

Чтобы не допустить ухудшения экономической привлекательности украинских портов, важно принять подзаконные акты Кабинетом министров Украины. Уже создана рабочая группа, которая и должна выработать решение для голосования на Кабмине. В ней принимают участие все заинтересованные органы и структуры, кроме экоинспекции. "У них (экоинспекции, – Ред.) есть свой подход, который не нравится всем. Это не порядок взаимодействия, а порядок доминирования. Если экоинспекция будет доминировать над всеми – это неадекватно в современном мире. Полномочия нужно четко распределять, поэтому мы настаиваем, чтобы ключевую роль здесь играло именно Министерство инфраструктуры", – подчеркнула глава Регуляторной службы.

Отметим, начало упорядочению системы работы экологов было положено принятием закона "о введении единого окна", который вступил в силу в октябре 2018 года. Закон, в частности, предусматривает таможенное оформление документов в электронном виде и отмену радиологического контроля экологами. Правда, окончательно урегулировать вопрос можно только после принятия подзаконных актов Кабинетом министров Украины.

Как ранее сообщалось, в морском порту "Черноморск" простаивает судно, задержанное инспекторами Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа якобы за загрязнение окружающей среды. Судно простаивает в порту уже трое суток.