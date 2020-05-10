Как после Второй мировой войны: в Великобритании прогнозируют еще больше жертв от COVID-19

Общее количество умерших из-за COVID-19 в Великобритании может превысить потери Соединенного королевства во Второй мировой войне. Без вакцины страна будет вынуждена продолжать карантин до 2024 года.

Соответствующий прогноз обнародовал профессор Бристольского университета Филипп Томас, сообщает Daily Mail.

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По его данным, если страна погрузится в рецессию, то более 675 тысяч человек могут умереть от коронавируса и нищеты в течение следующих пяти лет.

Для сравнения, во время Второй мировой войны погибли 525 тысяч мирных граждан и военных из Британии.

Что известно о падении экономики Великобритании из-за коронавируса

Банк Англии, центральный банк Великобритании, предупредил, что пандемия коронавируса подтолкнет британскую экономику к глубокой рецессии. В сообщении финансового регулятора говорится о снижении темпов роста экономики страны на 14%.

Согласно данным центрального банка, котрые регулятор фиксировал еще до 18 века, такое резкое снижение экономики страны станет крупнейшим с 1706 года.

Также эксперты прогнозируют, что средний недельный заработок в этом году снизится на 2%. Поэтому британцы почувствуют падение заработной платы.

Обратите внимание! Великобритания вышла на первое место среди стран европы по количеству смертей от коронавируса. По состоянию на 10 мая на Туманном Альбионе зафиксировано 31 587 жертв. В общем COVID-19 заразились более 215 тысяч британцев.