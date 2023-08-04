Россия готовит Сочи к "хлопку": после взрывов в Новороссийске оккупанты усиливают безопасность

Россияне после взрывов в Новороссийске 4 августа решили ужесточить безопасность. Оккупанты разволновались за судьбу Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в районе морского торгового порта Сочи усилят меры безопасности, пишет 24 Канал. На такой шаг россияне решили пойти после ночной атаки на Новороссийск.

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Россиян в Сочи испугали взрывы в Новороссийске

Копайгородский заявил, что решение усилить меры безопасности в районе морского торгового порта Сочи было принято после совещания с руководителями силовых ведомств.

Отметим, что пункты базирования черноморского флота России находятся в оккупированном Севастополе и Новороссийске. Также там расположены военно-морские базы неприятеля.

В то же время, ранее Россия стягивала боевые корабли в район Сочи. Так, в 2014 году во время зимних Олимпийских игр российская флотилия оцепила Сочи.

Тогда российское руководство сосредоточило у кавказского побережья практически 30 кораблей.

Что известно об атаке на Новороссийск

В ночь на 4 августа жители Новороссийска слышали громкие звуки взрывов. Российское минобороны заявило о якобы атаке на морской порт в Новороссийске.

Более того, в России нафантазировали, что экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец" якобы отбили атаку двух дронов.

Однако в России пытаются замолчать, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения и может затонуть. Сами же россияне опубликовали видео, как корабль пытаются оттащить к берегу.

О судьбе российского катера П-349 "Суворовец" пока не сообщается. Существует вероятность, что он вообще затонул, однако эта информация нуждается в подтверждении.

Аатака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ вместе с ВМС. В СБУ показали видео атаки, в результате которой "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину.

Вражеский корабль пока не может выполнять свои боевые задачи.

Россия перебросила "Оленегорский горняк" в Черное море с Северного флота перед началом полномасштабного вторжения в Украину. До этого корабль дважды был на ремонте.