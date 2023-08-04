Россия готовит Сочи к "хлопку": после взрывов в Новороссийске оккупанты усиливают безопасность

4 августа 2023, 12:53
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Россияне после взрывов в Новороссийске 4 августа решили ужесточить безопасность. Оккупанты разволновались за судьбу Сочи.

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что в районе морского торгового порта Сочи усилят меры безопасности, пишет 24 Канал. На такой шаг россияне решили пойти после ночной атаки на Новороссийск.

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Россиян в Сочи испугали взрывы в Новороссийске

Копайгородский заявил, что решение усилить меры безопасности в районе морского торгового порта Сочи было принято после совещания с руководителями силовых ведомств.

Отметим, что пункты базирования черноморского флота России находятся в оккупированном Севастополе и Новороссийске. Также там расположены военно-морские базы неприятеля.

В то же время, ранее Россия стягивала боевые корабли в район Сочи. Так, в 2014 году во время зимних Олимпийских игр российская флотилия оцепила Сочи.

Тогда российское руководство сосредоточило у кавказского побережья практически 30 кораблей.

Обратите внимание. Россия после атаки по Крымскому мосту также решила усилить безопасность незаконной застройки. Так, оккупанты установили боновые заграждения против морских дронов.

Что известно об атаке на Новороссийск

  • В ночь на 4 августа жители Новороссийска слышали громкие звуки взрывов. Российское минобороны заявило о якобы атаке на морской порт в Новороссийске.
  • Более того, в России нафантазировали, что экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец" якобы отбили атаку двух дронов.
  • Однако в России пытаются замолчать, что большой десантный корабль "Оленегорский горняк" получил серьезные повреждения и может затонуть. Сами же россияне опубликовали видео, как корабль пытаются оттащить к берегу.
  • О судьбе российского катера П-349 "Суворовец" пока не сообщается. Существует вероятность, что он вообще затонул, однако эта информация нуждается в подтверждении.
  • Аатака на "Оленегорский горняк" – это спецоперация СБУ вместе с ВМС. В СБУ показали видео атаки, в результате которой "Оленегорский горняк" получил серьезную пробоину.
  • Вражеский корабль пока не может выполнять свои боевые задачи.
  • Россия перебросила "Оленегорский горняк" в Черное море с Северного флота перед началом полномасштабного вторжения в Украину. До этого корабль дважды был на ремонте.

Автор: Михайло Гема