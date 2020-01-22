После длительных споров с Россией Беларусь все же возобновляет экспорт нефти

Беларусь отменила приостановление экспорта нефтепродуктов. Впрочем пока государство не вышло на те объемы экспорта, которые были до нефтяных споров с Россией.

Об отмене приостановления экспорта нефти рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Об этом сообщает издание " БЕЛТА ".

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Это был непродолжительный период приостановления. Оно отменено. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом,

– подчеркнул менеджер.

Кроме того, он также рассказал, на какие рынки будет опираться Беларусь при экспорте нефтепродуктов.

"Безусловно, наиболее эффективными являются национальный и ближайшие рынки. Именно на них мы будем ориентироваться в первую очередь", – отметил Андрей Рыбаков.

Российско-белорусская нефтяная спор: коротко