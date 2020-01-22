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      После длительных споров с Россией Беларусь все же возобновляет экспорт нефти

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      Беларусь возобновляет экспорт нефтепродуктов / belmarket.by

      Беларусь отменила приостановление экспорта нефтепродуктов. Впрочем пока государство не вышло на те объемы экспорта, которые были до нефтяных споров с Россией.

      Об отмене приостановления экспорта нефти рассказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Об этом сообщает издание "БЕЛТА".

      Интересно: Нефтяной конфликт России и Белоруссии: Минск нашел еще одну альтернативу

      Это был непродолжительный период приостановления. Оно отменено. Хотя мы пока не вышли на те объемы экспорта, которые прописывались нами в бизнес-плане. Но сам экспорт у нас не под запретом,
       подчеркнул менеджер.

      Кроме того, он также рассказал, на какие рынки будет опираться Беларусь при экспорте нефтепродуктов.

      "Безусловно, наиболее эффективными являются национальный и ближайшие рынки. Именно на них мы будем ориентироваться в первую очередь",  отметил Андрей Рыбаков.

      Российско-белорусская нефтяная спор: коротко

      • Ситуация с российской нефтью в Беларуси была аналогом ситуации с российским газом в Украине  контракт на поставку заканчивался 1 января 2020, а стороны упорно не могли прийти к согласию в ряде вопросов.
      • Александр Лукашенко уже угрожал России ограничением объемов транзита российской нефти по территории Беларуси. Белорусский лидер возмутился предложением России покупать нефть по ценам выше мировых.
      • Впоследствии зашла речь о поиске альтернативных источников. Ранее представитель антимонопольного ведомства Беларуси сказал, что страны провалили переговоры о транзите нефти и нефтепродуктов в Европу.
      • Впоследствии Россия прекратила поставлять Беларуси нефть, но это продлилось лишь несколько дней. В это время Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов, чтобы обеспечить собственные рынки. Вследствие спора государство смогло добиться лишь того, чтобы не платить премии поставщикам.
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      21 января
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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: нефть Экспорт Новости России Новости Беларуси Новости политики
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