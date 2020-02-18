После свадьбы заехали на дискотеку: появились интересные детали ДТП с 4 погибшими на Львовщине

В ночь на воскресенье, 16 февраля, в селе Кошки Львовской области произошло страшное ДТП – автомобиль с четырьмя молодыми ребятами влетел в пруд, в результате чего все они погибли. Как впоследствии выяснилось, в ночь аварии водитель как раз гулял на свадьбе.

После празднования он заехал на дискотеку, где планировал подобрать своих знакомых, пишет издание " Сегодня ".

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Односельчане рассказывают, что когда автомобиль достали из пруда, то на нем еще остались свадебные банты. В то же время те, кто видел ребят на дискотеке, утверждают: они были трезвыми.

Зато жалуются на неблагоприятную погоду и плохую дорогу. Мол, из-за мороза дорога была слишком скользкой.

Между тем в полиции отметили, что кроме легкого мороза, был и еще один важный аспект – шины на автомобиле, который попал в аварию, совсем не соответствовали погоде.

На задней оси были летние колеса, а на передней оси – колеса зимние, но не принадлежащие к использованию. Это и могло стать причиной, поскольку был легкий заморозок утром,

– рассказал старший следователь Тарас Клебанюк.

Жуткая ДТП на Львовщине : коротко

Случилась она в ночь на воскресенье, 16 февраля. В селе Коты Яворовского района Львовской области авто с четырьмя людьми вылетело с дороги в пруд и перевернулось.

Несмотря на то, что пруд был в глубину лишь немногим более метра, все четверо погибли. Все они – молодые ребята в возрасте от 19 до 24 лет.