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Последнюю статью Стивена Хокинга нашли в сети

160 Читати новину українською
Стивен Хокинг
Стивен Хокинг / itc.ua

Появилась последняя научная статья, написанная легендарным физиком-теоретиком Стивеном Хокингом. Материал был изложен в архив электронных препринтов.

Об этом пишет Sunday Times.

По данным издания, последнее правки в статью были внесены за 10 дней до смерти Хокинга.

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Напомним, выдающийся физик умер 14 марта в возрасте 76 лет. О смерти ученого сообщил представитель его семьи.

Незадолго до смерти он выложил в сеть свою последнюю работу под названием "A Smooth Exit from Eternal Inflation", посвященную возможности существования параллельных вселенных. Статья написана в соавторстве с Томасом Хертогом с Лёвенского католического университета.

Этот материал планируют опубликовать после рецензирования. По данным журналистов, материал может быть использован для экспериментального доказательства гипотезы множественных вселенных. Для этого в космос могут отправить новую космическую миссию, которая будет искать определенные характеристики микроволнового излучения в космосе.

Теги: LifeStyle наука Стивен Хокинг Техно
Источник: 24 Канал
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