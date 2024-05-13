Более 1700 оккупантов и почти 190 единиц техники: колоссальные потери врага на 13 мая

Враг продолжает нести немалые потери в полномасштабной войне. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 740 оккупантов.

То, что российская армия несет огромные потери, демонстрирует также и факт, что к наступательным действиям на Харьковщине привлекли Африканский корпус наемников. Отправляя на фронт наемников из бедных стран, Кремль пытается компенсировать колоссальные потери своего личного состава.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла: