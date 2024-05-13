Более 1700 оккупантов и почти 190 единиц техники: колоссальные потери врага на 13 мая
13 мая 2024, 07:41Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Враг продолжает нести немалые потери в полномасштабной войне. Так, только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 1 740 оккупантов.
То, что российская армия несет огромные потери, демонстрирует также и факт, что к наступательным действиям на Харьковщине привлекли Африканский корпус наемников. Отправляя на фронт наемников из бедных стран, Кремль пытается компенсировать колоссальные потери своего личного состава.
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Актуальная статистика потерь врага
С начала полномасштабного вторжения Россия уже потеряла:
- личного состава – около 484 030 (+1740) человек,
- танков – 7485 (+31),
- боевых бронированных машин – 14417 (+42),
- артиллерийских систем – 12487 (+15),
- РСЗВ – 1070 (+4),
- средства ПВО – 797 (+0),
- самолетов – 350 (+0),
- вертолетов – 325 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 9 936 (+26),
- крылатые ракеты – 2 197 (+3),
- корабли /катера – 26 (+0),
- подводные лодки – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 16 878 (+59),
- специальная техника – 2 048 (+6).