Сотни ликвидированных оккупантов и десятки уничтоженной техники: потери врага на 22 августа
22 августа 2023, 08:00Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Российские захватчики продолжают терять свой личный состав и технику на фронте. Так, количество солдат русской армии уменьшилось еще на 410 человек.
Таким образом общее количество потерь русской армии против нашего государства составляет 258 340 единиц оккупантов. Огромные потери армия страны-агрессоры несет и в своей тяжелой технике и вооружении.
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Какие потери в технике российской армии
За прошедшие сутки украинские защитники успешно уничтожили такую технику российских захватчиков:
- танков – 4362 (+4);
- боевых бронированных машин – 8476 (+14);
- артиллерийских систем – 5295 (+31);
- РСЗО – 721 (+2);
- средств ПВО – 491 (+2);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 316 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4312 (+3);
- крылатых ракет – 1 406 (+0);
- кораблей и катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7722 (+30);
- специальной техники – 797 (+3);
Потери врага на 22 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
Россияне имеют безумные потери на фронте.
- В ГУР МО 20 августа показали, как был ликвидирован российский комплекс радиоэлектронной борьбы "Поле-21". Эта система может скрадывать вражеские беспилотники на расстоянии до 25 километров.
- Кроме того, военные из 3 штурмовой бригады показали, как эффективно запускают оккупантов в "полет" на Бахмутском направлении. Таким образом они смогли "задвохсотить" и "затрехсотить" около 20 россиян.
- Страдают россияне от действий ВСУ и на Юге. Так, спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отметила, что наши защитники смогли уничтожить еще 3 лодки российских захватчиков в устье Днепра.
- За несколько дней до этого, Силы обороны уничтожили российских оккупантов, которые хотели высадиться на Юге нашего государства. Это они планировали сделать с помощью лодки.
- Наконец, заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны уничтожают оборонный потенциал оккупантов. Маляр отметила, что результаты работы сил обороны следует оценивать не только освобожденной территорией.