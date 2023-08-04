Сотни ликвидированных оккупантов и десятки утраченной техники: потери врага на 4 августа

4 августа 2023, 07:59
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Российские захватчики продолжают нести безумные потери после того, как они полномасштабно вторглись на территорию нашего государства. В частности, за прошедшие сутки еще 640 врагов погибли на войне против нашего государства.

Следует отметить, что общее количество среди личного состава российская армия потеряла 248 490 человек. Однако точное количество ликвидированных оккупантов подсчитать трудно, ведь каждый день на фронте продолжаются интенсивные бои.

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Сколько техники потеряла русская армия

За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:

  • личного состава – 248 490 (+640);
  • танков – 4228 (+4);
  • боевых бронированных машин – 8249 (+15);
  • артиллерийских систем – 4 911 (+19);
  • РСЗО – 704 (+4);
  • средств ПВО – 466 (+1);
  • самолетов – 315 (+0);
  • вертолетов – 311 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27);
  • крылатых ракет – 1 347 (+0);
  • кораблей/катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20);
  • специальной техники – 724 (+3).


Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 4 августа / Инфографика Генштаба ВСУ

ВСУ наносят россиянам значительные потери

Автор: Владислав Кравцов