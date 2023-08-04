Сотни ликвидированных оккупантов и десятки утраченной техники: потери врага на 4 августа
4 августа 2023, 07:59Читати новину українською
Российские захватчики продолжают нести безумные потери после того, как они полномасштабно вторглись на территорию нашего государства. В частности, за прошедшие сутки еще 640 врагов погибли на войне против нашего государства.
Следует отметить, что общее количество среди личного состава российская армия потеряла 248 490 человек. Однако точное количество ликвидированных оккупантов подсчитать трудно, ведь каждый день на фронте продолжаются интенсивные бои.
К теме Снарядный голод чувствуется: Подоляк сказал, какое оружие нужно Украине
Сколько техники потеряла русская армия
За прошедшие сутки украинские защитники успешно ликвидировали:
- личного состава – 248 490 (+640);
- танков – 4228 (+4);
- боевых бронированных машин – 8249 (+15);
- артиллерийских систем – 4 911 (+19);
- РСЗО – 704 (+4);
- средств ПВО – 466 (+1);
- самолетов – 315 (+0);
- вертолетов – 311 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4104 (+27);
- крылатых ракет – 1 347 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 7392 (+20);
- специальной техники – 724 (+3).
Актуальная статистика потерь врага по состоянию на 4 августа / Инфографика Генштаба ВСУ
ВСУ наносят россиянам значительные потери
- В американском Институте изучения войны отметили, что вооруженные силы нашего государства имеют определенные успехи на фронте. В частности, на нескольких участках есть продвижение.
- Кроме того, подразделения бригады оперативного назначения Национальной гвардии продвинулись на 650 метров вглубь обороны неприятеля. Пока они закрепляются на занятых позициях.
- Журналисты издания The New York Times подчеркнули, что на Юге ВСУ также имеют значительные успехи. Так, наши военные заставляют оккупантов отступать.
- В то же время в британской разведке назвали фактор, усложняющий наступление наших военных на Юге. Там сказали, что большой проблемой для ВСУ являются отрастающие на поле боя заросли.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что у контрнаступления ВСУ нет четких графиков и никаких дедлайнов. По его словам, наступление ВСУ происходит сложно, ведь враг тотально минует землю.