Охотились месяц: украинские воины уничтожили вражеский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2"
Украинские защитники продолжают наносить удары по живой силе и технике российских захватчиков. Недавно они уничтожили комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2".
Соответствующие кадры уже обнародовали в сети, информирует 24 Канал. Таким образом оккупанты в очередной раз понесли огромные потери на фронте.
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Украинские воины уничтожили РЭБ "Борисоглебск-2"
Так, Силы Специальных Операций ликвидировали вражескую командно-штабную машину РЭБ "Борисоглебск-2". По словам украинских защитников, они охотились за ней месяц, однако цель того стоит.
На опубликованных кадрах можно увидеть, как техника захватчиков превратилась в металлолом.
Украинские воины ликвидировали РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"
Удар по РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"
Как выглядит РЭБ "Борисоглебск-2" / фото с телеграм-канала "Буревій"
Актуальные потери врага
В общем с начала полномасштабного вторжения российская армия в Украине потеряла уже 171 160 своих воинов. Потери в технике:
- Танков – 3595;
- боевых бронированных машин – 6 953;
- артиллерийских систем – 2 638;
- РСЗО – 523;
- средств ПВО – 277;
- самолетов – 305;
- вертолетов – 291;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
- крылатых ракет – 911;
- кораблей/катеров – 18;
- автомобильной техники и автоцистерн – 5493;
- специальной техники – 285.