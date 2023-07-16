Более 500 оккупантов, несколько десятков артсистем и БПЛА: потери врага на 16 июля
16 июля 2023, 08:14Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
За чуть больше 500 дней полномасштабной войны украинские воины уже ликвидировали более 237 тысяч российских захватчиков. Кроме того, уничтожили более 30 тысяч единиц разнообразной вражеской техники.
Только за минувшие сутки статистику потерь врага пополнили еще 500 оккупантов. Об этом информирует 24 Канал.
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Колоссальные потери страны-агрессора
С первого дня полномасштабной войны и по 16 июля Силы обороны уже уничтожили:
- личного состава – около 237 680 (+500);
- танков – 4107 (+5),
- боевых бронированных машин – 8026 (+7),
- артиллерийских систем – 4463 (+18),
- РСЗО – 681 (+1),
- средств ПВО – 425 (+0),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 310 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13),
- крылатых ракет – 1273 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8),
- специальной техники – 666 (+2).
У оккупантов бешеные потери на фронте / Фото Генштаба ВСУ
Как идет контрнаступление ВСУ
- Заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Нацгвардии Николай Уршалович 14 июля рассказал, что ВСУ готовится к наступлению на Херсонском направлении. В частности, наши военные ведут разведку и уничтожают оккупантов в тылах.
- Урлашович также рассказал об успехах Сил обороны на Мелитопольском направлении. По его словам, за последнюю неделю наши защитники освободили около 1 700 метров территории в направлении Мелитополя.
- Об успехах контрнаступательных действий Вооруженных сил говорят и в эстонской разведке. Так, в ведомстве подчеркнули, что Украина близка к успеху в своем движении по деоккупации территорий.
- Показали, как наступают наши военные в Запорожском направлении в министерстве внутренних дел нашего государства. Там отметили, что украинцы делают титаническую работу по освобождению нашей территории и изгнанию оттуда врага.
- Спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк подчеркнула, что последнюю неделю ВСУ имели успешные наступательные операции. В частности, все они осуществлялись именно на суше.