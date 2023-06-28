90 забрали, 10 вернулись, – российский пленный о том, как в Украине перемалывают вагнеровцев
Российский зек, воевавший в росармии, теперь в украинском плену. Он рассказал, как украинские защитники наносят врагу потери.
Бурдыгин Александр пополнил украинский обменный фонд – его схватили в плен на Запорожском направлении. Он рассказал, что пошел воевать потому, что не хотел сидеть за решеткой. Однако он не ожидал, что на фронте будет так страшно. Об этом пишет 24 Канал.
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Те, кому удается вернуться, в основном без конечностей
Он рассказал, что в лагере, в котором он был, забирать заключенных приезжали ЧВК "Вагнера". По словам Бурдыгина, они сразу говорили, что "если ты идешь, то идешь на удачу, но в основном это билет в одну сторону, потому что всех кладут".
Также он пересказал слова тех, кто вышел из тюрьмы раньше и пробыли на фронте полгода.
Говорят: 90 "забрали", 10 вернулись. Кто без ноги, кто без руки,
– рассказал он.
Потери врага на фронте колоссальные
- За минувшие сутки, 27 июня, защитники ликвидировали еще 930 российских захватчиков. Таким образом, общее количество потерь России с начала полномасштабного вторжения возросло до 227 100.
- 27 июня Главный сержант 47 ОМБр "Магура" Валерий Маркус записал видео с окопа россиян. Он рассказал, что защитникам удалось далеко и глубоко продвинуться. Маркус добавил, что в окопе сейчас много российских трупов.
- 26 июня стало известно, что в город Чистяково Горловского района прилетело в тыл оккупантов, а именно на полигон. Прилет по полигону в Чистякове был фактически первым за 9 лет российской оккупации.
- В течение 25 июня россияне потеряли 4 роты убитыми и ранеными на Таврическом направлении.
- Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что россияне не всегда сообщают своему военному руководству об утраченных территориях. По его словам, они просто боятся этого делать.