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      Потеряла сознание от боли: Светлана Лобода подробно рассказала о срочной операции

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      Светлана Лобода
      Светлана Лобода / Кадр из видео

      Украинская певица Светлана Лобода, которая делает карьеру в России, недавно перенесла операцию на почке. 36-летняя певица в подробностях рассказала на российском канале, как это произошло.

      Она поделилась деталями операции в интервью в программе Андрея Малахова "Прямой эфир", пишет "Комсомольская правда".

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      По словам певицы, она провела в больнице десять дней после операции по удалению камней в почках.

      "18-го числа у меня начались прогоны шоу. Мы начинали репетицию, и у меня ногу затянуло в траволатор (движущаяся дорожка). Я поняла, что сейчас потеряю ногу", – начала Лобода. Даже после этого инцидента она не взяла паузу.

      А через несколько дней Светлана начала репетицию с легкой болью в животе.

      "Приезжаю на репетицию и чувствую, что у меня тянет живот. Пью обезболивающие, они не помогают. Через два часа боль становится еще сильнее, и отдает в спину. В какой-то момент я поднимаюсь, чтобы идти на сцену. И от резкой боли я теряю сознание, будто нож вставили в спину – такие были ощущения", – вспоминает артистка.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Лобода также отметила, что правильный диагноз ей поставили только во второй из больниц, куда она попала.

      И мне говорят: "У вас камни в мочеточнике, которые его перекрыли. В туалет вы тоже ходить не можете, и вам нужно делать операцию,
      – рассказала Лобода.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      "Я сижу в холодной машине "Скорой помощи" и плачу, так мне себя жалко. Я столько всего сделала, и что я подвела такое количество людей, которые с утра до ночи этим занимались", – добавила певица.

      Когда Лободу выписали из больницы, то за ней приехал лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, они вместе посетили ресторан, однако на вопрос Андрея Малахова о том, ради нее ли прилетел в Москву Тилль, певица отвечать отказалась. Как известно, Линдеманна подозревают в отцовстве второй дочери Лободы.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

       

      Теги: LifeStyle Новости Украины Светлана Лобода
      Источник: 24 Канал
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