Потеряли зрение на Донбассе: в Одессе медики спасают жизнь украинским защитникам

Украинские военные Иван Медвидь и Владислав Ковришных потеряли зрение неподалеку от Мариуполя. Сейчас проходят лечение в Одессе. Оба добровольцами пошли на войну, однако получили осколочные ранения. В каком состоянии бойцы – узнавали журналисты 24 канала.

У обоих бойцов врачи диагностировали минно-взрывные травмы и огнестрельные осколочные ранения. Ивану сделали уже четыре операции, Владиславу – на одну меньше.

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21-летний Владислав – бывший строитель. Попал в морскую пехоту, стал разведчиком. Во время второй ротации вблизи Мариуполя частично потерял зрение в результате боевого ранения.



Владислав Ковришных

"Я заступил, а через 40 минут прилетела РПГ в дерево, и немало осколков полетели в меня. Еще видел глазом где-то 15 секунд, потом постепенно начало все тускнеть", – вспомнил он.

Другому бойцу же повезло меньше. Три года назад Иван Медведь бросил свою работу и поступил добровольцем в ряды 93 бригады. Стал пулеметчиком.



Иван Медвидь

Объяснил, что не мог спокойно смотреть, как гибнут парни на Донбассе. Защищал Волноваху и Старогнатовку.

Мы с товарищем копали окоп, начался обстрел, прилетела граната. Даже при потере зрения, если будут наступать, я готов сновавернуться, как бы не было бы трудно,

– отметил Медвидь.

Зрение, по словам медиков, к сожалению, восстановить не удастся. Но ребята будут жить.

"У них позитивный настрой. Пройдет время, возможно, они все переосмыслят и может поменяется он. Ведь ранения тяжелые, а прогнозы неутешительные", – отметил и. о. ведущего хирурга Богдан Кучер.

Волонтеры объявили о сборе средств на помощь раненым бойцам. Хотят поставить кондиционеры в палаты, и не исключают, что понадобятся деньги и на протезы.