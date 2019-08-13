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      Потеряли зрение на Донбассе: в Одессе медики спасают жизнь украинским защитникам

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      Украинские военные Иван Медвидь и Владислав Ковришных потеряли зрение неподалеку от Мариуполя. Сейчас проходят лечение в Одессе. Оба добровольцами пошли на войну, однако получили осколочные ранения. В каком состоянии бойцы – узнавали журналисты 24 канала.

      У обоих бойцов врачи диагностировали минно-взрывные травмы и огнестрельные осколочные ранения. Ивану сделали уже четыре операции, Владиславу – на одну меньше.

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      21-летний Владислав – бывший строитель. Попал в морскую пехоту, стал разведчиком. Во время второй ротации вблизи Мариуполя частично потерял зрение в результате боевого ранения.

      Владислав Ковришних
      Владислав Ковришных

      "Я заступил, а через 40 минут прилетела РПГ в дерево, и немало осколков полетели в меня. Еще видел глазом где-то 15 секунд, потом постепенно начало все тускнеть", – вспомнил он.

      Другому бойцу же повезло меньше. Три года назад Иван Медведь бросил свою работу и поступил добровольцем в ряды 93 бригады. Стал пулеметчиком.

      Іван Медвідь
      Иван Медвидь

      Объяснил, что не мог спокойно смотреть, как гибнут парни на Донбассе. Защищал Волноваху и Старогнатовку.

      Мы с товарищем копали окоп, начался обстрел, прилетела граната. Даже при потере зрения, если будут наступать, я готов сновавернуться, как бы не было бы трудно,
      – отметил Медвидь.

      Зрение, по словам медиков, к сожалению, восстановить не удастся. Но ребята будут жить.

      "У них позитивный настрой. Пройдет время, возможно, они все переосмыслят и может поменяется он. Ведь ранения тяжелые, а прогнозы неутешительные", – отметил и. о. ведущего хирурга Богдан Кучер.

      Волонтеры объявили о сборе средств на помощь раненым бойцам. Хотят поставить кондиционеры в палаты, и не исключают, что понадобятся деньги и на протезы.

      blog_ava
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Одессы
      Источник: 24 канал
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