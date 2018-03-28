19:26
28 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-2°C
2°C -2°C
  • четверг
    2°C -2°C
  • пятница
    5°C -5°C
  • суббота
    7°C -6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Ярость высланных дипломатов. Опасная Красная Шапочка
Вєсті Кремля
21:40, 27 марта
Вести.UA. Промежуточная должность Парасюка. Конкурс не для слабонервных
Вєсті.UA
20:35, 27 марта
ЦРУ
09:30, сегодня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Каштаны и Берёзки: роскошь для избранных
Згадати все
20:05, 26 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Повышение цены на газ: в Кабмине сделали важное заявление

488 Читати новину українською
Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца
Кабмин перенес повышение цен на газ для населения на два месяца / censi.com.br

Кабинет министров Украины перенес повышение цен на газ для населения на два месяца – до 1 июня 2018 года.

Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства 28 марта, передают "Украинские новости".

Действие спецобязательств "Нафтогаза" должны были завершиться 1 апреля. Но правительство продлило действие специальных обязательств "Нафтогаза" и областных газоснабжающих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен еще в течение двух месяцев.

Читайте также: Украина разорвала программу экономического сотрудничества с Россией

В пояснительной записке указано, что Кабмин ведет переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому возникла необходимость в продлении действия.

Поэтому пока цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за 1000 кубических метров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривен за 1000 кубических метров.

Підвищення ціни на газ

Повышение цены на газ для населения перенесли на 2 месяца

Теги: Новости Украины Нафтогаз Кабинет Министров Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук