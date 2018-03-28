Повышение цены на газ: в Кабмине сделали важное заявление
Кабинет министров Украины перенес повышение цен на газ для населения на два месяца – до 1 июня 2018 года.
Соответствующее решение с трехдневной доработкой было принято на заседании правительства 28 марта, передают "Украинские новости".
Действие спецобязательств "Нафтогаза" должны были завершиться 1 апреля. Но правительство продлило действие специальных обязательств "Нафтогаза" и областных газоснабжающих компаний поставлять населению и предприятиям теплокоммунэнерго природный газ без изменения текущих цен еще в течение двух месяцев.
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В пояснительной записке указано, что Кабмин ведет переговоры с МВФ о приведении цены на природный газ до уровня импортного паритета. Поэтому возникла необходимость в продлении действия.
Поэтому пока цена газа для поставок населению и ТКЭ до 1 июня не изменится и останется на уровне 4942 гривен за 1000 кубических метров, а для конечного потребителя с учетом НДС и других сборов – 6958 гривен за 1000 кубических метров.
Повышение цены на газ для населения перенесли на 2 месяца
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