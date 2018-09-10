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Повышение железнодорожных тарифов увеличит себестоимость строительства до 5% – эксперт Пилипенко

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Железнодорожные грузовые перевозки
Железнодорожные грузовые перевозки / agroportal.ua

Эксперт, генеральный директор Промышленно-строительной группы (ПСГ) "Ковальская" Сергей Пилипенко считает, что из-за повышения железнодорожных тарифов Публичным акционерным обществом (ПАО) "Укрзализныця", а следовательно и увеличения транспортных расходов, себестоимость строительства может вырасти до 5%.

Об этом он сообщил в своем блоге на сайте издания "Новое Время Бизнес", информирует Depo.ua.

Производитель строительных смесей объясняет это тем, что по состоянию на сентябрь 2018 года, транспортная доля в цене щебня составит 52% вместо 29% в январе 2018 года, а песка 83,4% вместо 50%, шлака 73,5% вместо 50% и цемента 17,8% вместо 8,5%.

Напомним, в октябре 2017 года "Укрзализныця" увеличила тарифы путем их индексации на 15% и расходы грузоперевозчиков выросли на 6,5 млрд гривен в год. В феврале 2018 года "Укрзализныця" изменила процедуру определения платы за использование инвентарного парка УЗ, что привело к резкому росту цен и увеличению расходов грузоотправителей еще на 6,5 млрд гривен в год. За последние 8 месяцев текущего года общие расходы грузоперевозчиков уже выросли на рекордные 60%.

"Наша компания ежедневно должна получать более 200 вагонов сырья, а это 6 вагонов и 420 тыс. тонн строительных материалов в месяц, чтобы вовремя доставлять клиентам продукцию на объекты, в том числе и государственного значения. Из-за подобных действий со стороны менеджмента "Укрзализныци" компания вынуждена задерживать сроки доставки строительных материалов и как результат, это влияет на своевременное завершение строительных работ, тормозит развитие всего государства", – уточнил эксперт.

"В июле этого года апогеем стали новые ставки платы "Укрзализныци" за пользование собственными вагонами УЗ, что по подсчетам приведет к увеличению расходов грузоотправителей еще на 1,3 млрд гривен в год. Это при том, что "Укрзализныця" почти не имеет "универсального" подвижного состава для перевозки инертных материалов. Поэтому грузоотправители, среди которых немало производителей продукции, вынуждены использовать для соответствующих целей другие типы вагонов (цементовозы, зерновозы, минераловозы), платя за это тарифы, увеличенные от обычных на 20%. Объяснить эту логику расчетов очень сложно, ведь УЗ не несет дополнительные расходы, которые бы обосновали повышение стоимости указанных перевозок именно на 20%", – объясняет Пилипенко.

В очередной раз государственный монополист перекладывает на плечи промышленников последствия своей не слишком эффективной политики работы.

"Итак, по моему мнению, тарифы на железнодорожные грузовые перевозки должны устанавливаться на экономически обоснованном уровне под контролем Национальной комиссии по вопросам регулирования транспорта", – подытожил гендиректор ПСГ "Ковальская".

Теги: Финансы Тарифы Деньги Укрзализниця
Источник: 24 Канал
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