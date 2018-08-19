Яблочный Спас – искренние поздравления с праздником в прозе и стихах

Яблочный Спас празднуют 19 августа, этот праздник еще называют Преображением Господним. В этот праздник принято освящать яблоки, угощать ими друзей и близких, а также поздравлять друг друга с Яблочным Спасом.

По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Принято считать, что ночи после Спаса становятся намного холоднее. От этого дня уже могут начинаться заморозки, а потому и говорят: "Пришел Спас, держи рукавицы про запас!".

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В нашем материале вы найдете красивые поздравления в прозе и стихах с Яблочным (или Вторым) Спасом. Сохраняйте себе и не забывайте делиться ими с близкими и родными!

Поздравления с Яблочным Спасом

Поздравления с Яблочным Спасом в прозе

С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.

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Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!



Красивые поздравления с Яблочным Спасом в прозе

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Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.

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Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Спасом нас всех!

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Поздравляем всех христиан с одним из важнейших дней в году. Сегодня один из Спасов – Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в вере.

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Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и самое почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел огонь любви и милосердия! Пусть ваши глаза не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец – Иисус Христос.



Поздравления с Яблочным Спасом на русском языке

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Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.

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Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды в сердце, истинного счастья и истинного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.

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Поздравления с Яблочным Спасом в стихах

Вже постигли яблука у нашому садку,

До нас прийшов жаданий другий Спас,

Збираємо, радіємо врожаю,

Щоб було що відкласти про запас.

І кожне стигле яблуко з врожаю

Життєву і магічну силу має

Його потрібно в церкві освятити,

Щоб надало воно нам сили жити.



Искренние поздравления с Яблочным Спасом в стихах

***

У цей яблуневий серпень

Комори повні врожаю

Сонцем радісним зігріті,

Червоні яблука великі.

На долоньці у дитини

Сонечко лежить яскраве,

Біля яблуньок драбини –

В кошик яблучко духмяне!

Тож вітаю Вас зі Спасом,

Щастя зичу та добра,

Щоб серпневим поцілунком,

Теплою була Зима!

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***

Є привід до радості сьогодні:

Преображення Господнє!

Поставши в сяючих шатах,

Господь тим, хто просить, дав надію.

І день цей, з давніх тих часів,

Сліпучим світлом осяяний!

Нехай входить свято в кожен дім!

Благословенними працею,

Молитвою, тихим торжеством,

І освяченими плодами!

І, світлим святом дихаючи,

Від суєтного сну прокинеться

Перетворена душа,

На світло Господнє відгукнеться!

***

Зустрічаймо дружно Спас

Яблуками й медом,

Вже приходить він до нас

Промінцями з неба.

Прохолодно вже в садах,

Хоч припікає й досі,

Зустрічаймо дружно Спас -

На порозі осінь.



Стихотворные поздравления с Яблочным Спасом

***

Скоро, скоро впаде з гілки

Яблуко велике!

І повалить весь народ

Бога славити всією душею!

За посильні труди,

Що з молитвою не розлучилися,

За квітучі сади,

Що плодами увінчалися!

– Не залиш нас, Боже наш

Ні в морози, ні в заметілі

Щоб не тільки засіки,

Але й душі не порожніли!

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***

Урожай свій з ранку освятити не забудь.

В цей день милосердним і радісним будь.

Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,

Відразу стане тоді на душі веселіше!



Красивые поздравления с Яблочным Спасом

***

Яблучний Спас швидким кроком йде,

Радість і щастя він вам принесе.

В будинку подарує бажаний затишок,

Щирої любові – яскравий салют!

Стабільний достаток, велику удачу

І від усіх бід обов'язково сховає!