Яблочный Спас – искренние поздравления с праздником в прозе и стихах
Яблочный Спас празднуют 19 августа, этот праздник еще называют Преображением Господним. В этот праздник принято освящать яблоки, угощать ими друзей и близких, а также поздравлять друг друга с Яблочным Спасом.
По народным приметам, Яблочный Спас означает наступление осени и преображение природы. Принято считать, что ночи после Спаса становятся намного холоднее. От этого дня уже могут начинаться заморозки, а потому и говорят: "Пришел Спас, держи рукавицы про запас!".
Читайте также: Когда празднуют Спас 2018: Медовый, Яблочный и Ореховый
В нашем материале вы найдете красивые поздравления в прозе и стихах с Яблочным (или Вторым) Спасом. Сохраняйте себе и не забывайте делиться ими с близкими и родными!
Поздравления с Яблочным Спасом
Поздравления с Яблочным Спасом в прозе
С Яблочным Спасом поздравляю и желаю светлого и праведного пути. Пусть жизнь будет сладкой и сочной, как спелое яблочко, пусть будет лад в семье, пусть Бог отведет все недуги и болезни, пусть радость и веселье приходят в ваш дом.
***
Поздравляю с этим светлым и по-настоящему великим праздником! Пусть Преображение Господне наполнит ваши сердца добротой, любовью и прогонит все невзгоды! Это светлый праздник, дарящий надежду и веру, поэтому наслаждайтесь им, как наслаждаетесь свежими августовскими яблочками!
Красивые поздравления с Яблочным Спасом в прозе
***
Со светлым праздником! Пусть Преображение Господне наполнит миром и добром людские сердца, а чистотой и светом – их помыслы. Возрадуйся и насладись этим днем, и пусть освященное яблочко исполнит твое заветное желание.
Читайте также: Медовый Спас – искренние поздравления с праздником Маковея в прозе и стихах
***
Сегодня лето переходит в осень, наступает Преображение не только Господа нашего, но и природы. Приходит время для того, чтобы есть яблоки и печь пироги с ними. Сегодня Богородица в Раю раздает детишкам гостинцы и яблоки из райского сада. Со Спасом нас всех!
***
Поздравляем всех христиан с одним из важнейших дней в году. Сегодня один из Спасов – Яблочный, известный так же как Преображение Господне. Пусть же этот день, знаменующий собой радостное событие, будет радостным для каждого из нас и только укрепит нас в вере.
***
Поздравляю вас с Преображением Господним и Яблочным Спасом! Желаю, чтобы в вашей жизни Господь занимал самое главное и самое почетное место, чтобы в ваших сердцах ярко горел огонь любви и милосердия! Пусть ваши глаза не устают изучать Слово Божье, сердце сочувствует больным и сиротам, руки не устают помогать нуждающимся, а любви хватает на весь мир, который создал и хранит наш великий Творец – Иисус Христос.
Поздравления с Яблочным Спасом на русском языке
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и всем сердцем желаю медового вкуса счастья в жизни, сочных и вкусных яблок в корзине, освобождение души от всего грустного и недоброго. Пусть этот день наполнит тебя силами и здоровьем, пусть Господь пошлет тебе всех благ и чистых надежд.
***
Поздравляю с Яблочным Спасом и пожелать хочу щедрых даров природы и богатого урожая, великой радости души и доброй надежды в сердце, истинного счастья и истинного благополучия, красочного мира и отзывчивых людей на жизненном пути.
Читайте также: Яблочный Спас: что можно делать в этот день и приметы праздника
Поздравления с Яблочным Спасом в стихах
Вже постигли яблука у нашому садку,
До нас прийшов жаданий другий Спас,
Збираємо, радіємо врожаю,
Щоб було що відкласти про запас.
І кожне стигле яблуко з врожаю
Життєву і магічну силу має
Його потрібно в церкві освятити,
Щоб надало воно нам сили жити.
Искренние поздравления с Яблочным Спасом в стихах
***
У цей яблуневий серпень
Комори повні врожаю
Сонцем радісним зігріті,
Червоні яблука великі.
На долоньці у дитини
Сонечко лежить яскраве,
Біля яблуньок драбини –
В кошик яблучко духмяне!
Тож вітаю Вас зі Спасом,
Щастя зичу та добра,
Щоб серпневим поцілунком,
Теплою була Зима!
Читайте также: Маковый, Яблочный и Ореховый: как празднуют в Украине три августовских Спаса
***
Є привід до радості сьогодні:
Преображення Господнє!
Поставши в сяючих шатах,
Господь тим, хто просить, дав надію.
І день цей, з давніх тих часів,
Сліпучим світлом осяяний!
Нехай входить свято в кожен дім!
Благословенними працею,
Молитвою, тихим торжеством,
І освяченими плодами!
І, світлим святом дихаючи,
Від суєтного сну прокинеться
Перетворена душа,
На світло Господнє відгукнеться!
***
Зустрічаймо дружно Спас
Яблуками й медом,
Вже приходить він до нас
Промінцями з неба.
Прохолодно вже в садах,
Хоч припікає й досі,
Зустрічаймо дружно Спас -
На порозі осінь.
Стихотворные поздравления с Яблочным Спасом
***
Скоро, скоро впаде з гілки
Яблуко велике!
І повалить весь народ
Бога славити всією душею!
За посильні труди,
Що з молитвою не розлучилися,
За квітучі сади,
Що плодами увінчалися!
– Не залиш нас, Боже наш
Ні в морози, ні в заметілі
Щоб не тільки засіки,
Але й душі не порожніли!
Читайте также: Яблочный Спас: что нужно освятить и чего нельзя делать в праздник
***
Урожай свій з ранку освятити не забудь.
В цей день милосердним і радісним будь.
Солодким яблучком ти пригощай всіх друзів,
Відразу стане тоді на душі веселіше!
Красивые поздравления с Яблочным Спасом
***
Яблучний Спас швидким кроком йде,
Радість і щастя він вам принесе.
В будинку подарує бажаний затишок,
Щирої любові – яскравий салют!
Стабільний достаток, велику удачу
І від усіх бід обов'язково сховає!