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      Пожар в центре Киева горела офисное здание (фото, видео)

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      Чрезвычайники ликвидировали пожар в уентре Киева
      Чрезвычайники ликвидировали пожар в уентре Киева / Информатор

      В ночь на 10 января в Киеве по адресу улица Казимира Малевича, 86 возник пожар. Горело трехэтажное офисное здание. Огонь был настолько сильным, что ему присвоили уровень повышенной сложности.

      Издание "Информатор" сообщил, что вызов на линию 101 поступил примерно в 23:15.

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      Пожар быстро занял здание и перекинулся на крышу, из-за чего огонь разгорелся еще сильнее. Пожарным удалось локализовать возгорание, когда пламя охватило территорию около 200 квадратных метров. Это произошло в 1:10 ночи. К ликвидации пожара было привлечено 16 единиц основной и специальной техники, а также 80 человек личного состава.

      Київ, пожежа, ДСНС
      Пожар начался в 1:10 и быстро охватил кровлю здания // Информатор

      В 2:05 спасатели смогли полностью ликвидировать пожар. Пожарные перекрыли улицу и в течение некоторого времени продолжали поливать водой обгоревшее здание во избежания повторного возгорания.

      В 1:10 пожар на площади 200 квадратных метров был локализован, а уже в 02:05 – ликвидирован. В результате пожара повреждена мебель, оргтехника, повреждено и уничтожено деревянные конструкции перекрытия и кровли офисного здания,
       говорится в сообщении ДСНС Киева.

      На своей странице в Facebook чрезвычайники сообщили, что пожар начался на третьем мансардном этаже и быстро перекинулся на кровлю дома. В результате инцидента жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

      Київ, пожежа, ДСНС
      На месте работало 16 единиц техники и 80 спасателей // Информатор

      Смотрите видео: ликвидация пожара в Киеве

       

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Пожар Новости Киева
      Источник: 24 Канал
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