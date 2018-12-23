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      Пожар в центре Львова, драка в Раде и провокации против Епифания – топ-5 видео недели

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      Видео недели
      Видео недели / 24 канал

      Сайт "24" предлагает вашему вниманию наиболее интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

      Голосование о переименовании Московского патриархата

      Депутаты внесли в законодательство изменения, обязывающие церковь привести свое название в соответствие с уставом, написанным в Москве. Однако принятие закона произошло со скандалом. После голосования о переименовании УПЦ МП произошла драка между депутатами "Оппозиционного блока" и коалиции. Депутат "Оппоблока" Шуфрич хотел в очередной раз снять баннер "Медведчук – агент Путина", а депутаты "Народного фронта" этого делать не дают.

      Видео, как депутаты принимали закон о смене названия УПЦ МП:

       

      Провокации против митрополита Епифания

      Российские спецслужбы через пранкеров попытались совершить информационную провокацию против предстоятеля Православной церкви Украины Епифания. Они позвонили Епифанию от имени депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера якобы для того, чтобы поздравить митрополита с новой должностью. Однако на самом деле попытались его спровоцировать. Епифаний во время разговора выразил те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. А когда понял, что его "разыгрывают", завершил разговор.

      Видео о том, как пранкеры пытались спровоцировать митрополита Епифания в телефонном разговоре:

       

      Подорожание растаможивания "евроблях"

      На таможнях очереди, так как "евробляхеры" пытаются узаконить свои авто, однако жалуются, что таможенники манипулируют и завышают стоимость машины. Таможенники обвинения опровергают, мол, цен не накручивают, а часто вообще из каталога выбирают минимальную.

      Видео о том, как "евробляхеры" пытаются растаможить свои авто:

       

      Пожар на Рождественской ярмарке в центре Львова

      Во Львове возле Оперного театра вспыхнул пожар: загорелся деревянный домик на Рождественской ярмарке, в котором готовили пищу. После этого огонь перекинулся еще на две соседние палатки. В результате взрыва пострадали пять человек. Сейчас двоих пострадавших прооперировали, они в реанимации. В общем, 4 пострадавших остаются в больнице после трагических событий.

      Видео из центра Львова, где вспыхнул пожар:

       

      В Индонезии цунами смыло в океан несколько сотен человек

      Внезапное цунами на северном побережье острова Ява смыло в океан несколько сотен людей, машины, деревья и дома. По предварительным данным, 222 человека погибли, 843 – получили ранения, 28 пропали без вести, 556 домов повреждены. Эвакуация людей продолжается. Большая вода также повредила линии электропередач, повалила деревья. Главная дорога от города Пандегланг разрушена, а это затрудняет оказание помощи населению.

      Видео жуткого цунами в Индонезии:

       

      Теги: Новости Украины Пожар Новости Львова Индонезия Чрезвычайное происшествие Авто на еврономерах Российская пропаганда Епифаний Законодательство Единая поместная церковь Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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