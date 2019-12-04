Пожар в колледже Одессы: погибла преподавательница Анна Бородюк

Из-за пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул огонь, пострадали 15 человек, однако пока правоохранители и местные СМИ называют разные цифры. В больнице умерла преподавательница Анна Бородюк.

Женщина умерла в больнице от полученных травм, об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в фейсбук.

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Преподаватель колледжа – 1976 года рождения.

Местные СМИ пишут, что пострадавших уже 21 – из них 9 несовершеннолетних студентов колледжа и 4 пожарных. Все они сейчас находятся в больнице. Один студент и один пожарный – в тяжелом состоянии. В то же время мэр города Геннадий Труханов сообщает о 15 пострадавших.

Также отмечается, что уточняется место пребывания студентов 2 и 3 работников бухгалтерии учреждения.

Пожар в колледже Одессы: главное

Возгорание возникло около 10 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.



Пожар в колледже в Одессе/ Источник: dumskaya.net

Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.