15:39
4 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:07, 3 декабря
      Вєсті.UA
      20:46, 3 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Пожар в колледже Одессы: погибла преподавательница Анна Бородюк

      210 Читати новину українською
      Из-за пожара в колледже Одессы погибла преподавательница Анна Бородюк / Думская

      Из-за пожара в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул огонь, пострадали 15 человек, однако пока правоохранители и местные СМИ называют разные цифры. В больнице умерла преподавательница Анна Бородюк.

      Женщина умерла в больнице от полученных травм, об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов на своей странице в фейсбук.

      Знайте больше: Пожар в колледже Одессы: много пострадавших, есть жертва – фото и видео

      Преподаватель колледжа – 1976 года рождения.

      Местные СМИ пишут, что пострадавших уже 21 – из них 9 несовершеннолетних студентов колледжа и 4 пожарных. Все они сейчас находятся в больнице. Один студент и один пожарный – в тяжелом состоянии. В то же время мэр города Геннадий Труханов сообщает о 15 пострадавших.

      Также отмечается, что уточняется место пребывания студентов 2 и 3 работников бухгалтерии учреждения.

      Пожар в колледже Одессы: главное

      Возгорание возникло около 10 утра на 3 этаже 6-этажного учебного корпуса, людей из здания эвакуировали. Ориентировочная площадь пожара – 2000 квадратных метров. По словам очевидцев, спасаясь от огня, некоторые ученики прыгали на припаркованные машины с пятого этажа.


      Пожар       в колледже в Одессе/ Источник: dumskaya.net

      Шестиэтажный дом на углу улиц Пушкинской и Троицкой считается памятником архитектуры, его построили в 1914 году. Сейчас там расположен ряд фирм и учреждений. Среди них – институт морской биологии, одесский филиал института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где и возник пожар.

       

      Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
      сегодня
      2392
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Постраждалі Пожар Пожар в колледже в Одессе Жертвы Новости Одессы
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Анексія – не анексія, або Президент Казахстану Токаєв знає хворі місця Путіна
      Блог Медіа 481
      сегодня , 14:30 Медреформа в Украине: ТОП-5 достижений системы eHealth
      Олександр Бевза 33
      3 декабря , 10:30 Что было первым – коньяк или бренди? История легендарных напитков
      681
      сегодня , 14:01 Кто такие Лаврега и Семенов, которых подозревают в убийстве сына Соболева
      Ірина Вихрущ 2392
      сегодня , 12:30 Задержка военной помощи США для Украины: все, что известно
      Світлана Попова 536
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук