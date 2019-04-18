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      Пожар в Нотр-Даме: еще один трогательный рисунок покорил мир

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      Пожар в Нотр-Даме: австралийский художник изобразил, как пожарный спасает одну из химер
      Пожар в Нотр-Даме: австралийский художник изобразил, как пожарный спасает одну из химер / Getty Images

      Австралийский карикатурист Дэвид Поуп также не остался в стороне страшной трагедии – сокрушительного пожара в Соборе Парижской Богоматери. Более того, подобный инцидент несколько лет назад произошел и в Австралии, поэтому художник в своей работе решил совместить эти два события.

      Так, Дэвид Поуп изобразил, как пожарный дает пить воду одной из известных статуй химер, которые располагаются на фасаде Нотр-Дам де Пари. В то же время спасатель трогательно держит ее за руку.

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      На такую идею рисунка художника вдохновила известная фотография, которая была сделана после пожара 2009 года в австралийском штате Виктория. На ней пожарный аналогично утоляет жажду коале и держит ее за лапу.

      Что известно о пожарах 2009 года в австралийском штате Виктория?Это были лесные пожары, унесшие большое количество жизней за всю историю Австралии. Также их считают самыми сильными в истории. В результате по меньшей мере 181 человек погиб и около 750 домов были разрушены.

      Начались они в период невероятной жары, в субботу 7 февраля, день, когда в нескольких областях Австралии, включая столицу штата Мельбурн, была зафиксирована самая высокая температура за 150 лет.

      Ранее большую популярность в сети получила другая работа о пожаре в Нотр-Даме. Создала ее архитектор и художница из Эквадора Кристина Корреа Фрейлих. На рисунке художницы можно увидеть главного героя из романа Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери" Квазимодо. Он обнимает храм и горько плачет.

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      Что известно о пожаре в Нотр-Даме?Вспыхнул он вечером 15 апреля. Предварительно, трагедия произошла из реставрационных работ, которые начались здесь в начале апреля, – в частности, занялись деревянные леса, которые установили на верхнем уровне собора. По словам криминалистов, очаг возгорания располагался у основания шпиля, а причиной пожара стала проблема с электричеством.

      В итоге были уничтожены верхняя часть шпиля, часы и значительная часть кровли храма, также сильно пострадали витражи. Зато удалось спасти часть святынь, в частности терновый венец Иисуса Христа, тунику святого Людовика и несколько картин, но "большие полотна вынести было невозможно".

      По состоянию на утро 16 апреля, пожар в Нотр-Даме удалось ликвидировать. Его сложность заключалась в том, что огнем быда охвачена часть Собора, которая располагается на большой высоте. Кроме того, для тушения пожарные не могли применить авиацию, поскольку в таком случае конструкция собора могла рухнуть полностью.

      Смотрите видео о пожаре в Соборе Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари):

       

      ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ: МАТЕРИАЛЫ 24 КАНАЛА

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      Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Новости культуры Исскусство Австралия Пожар в Нотр-Даме
      Источник: 24 канал
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