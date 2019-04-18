Пожежа у Нотр-Дамі: ще один зворушливий малюнок підкорив світ

Австралійський карикатурист Девід Поуп також не залишився осторонь страшної трагедії – нищівної пожежі у Соборі Паризької Богоматері. Більше того, схожий інцидент кілька років тому стався і в Австралії, відтак митець у своїй роботі вирішив поєднати ці дві події.

Так, Девід Поуп зобразив, як пожежник дає пити воду одній із відомих статуй химер, що розташовуються на фасаді Нотр-Дам де Парі. Водночас рятувальник зворушливо тримає її за руку.

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На таку ідею малюнка художника надихнула відомо фотографія, яку було зроблено після пожежі 2009 року в австралійському штаті Вікторія. На ній пожежник аналогічно втамовує спрагу коалі та тримає її за лапу.

Mucho jorobado y mucha quimera en las viñetas sobre #NotreDameEnLlamas



Particularmente ocurrente ha estado el australiano @davpope al recrear una foto tomada en 2009 tras unos incendios en el estado de Victoria#NotreDameCathedralFire #humor pic.twitter.com/U9IhoKK1SU — Sofi Siete (@SieteSofi) April 16, 2019

Що відомо про пожежі 2009 року в австралійському штаті Вікторія? Це були лісові пожежі, які забрали найбільшу кількість життів за всю історію Австралії. Також їх вважають найсильнішими в історії. У результаті щонайменше 181 особа загинала та близько 750 будинків було зруйновано.



Почалися вони у період неймовірної спеки, у суботу 7 лютого, день, коли у кількох областях Австралії, включно зі столицею штату Мельбурном, було зафіксовано найвищу температуру за 150 років.

Раніше неабияку популярність у мережі здобула інша робота щодо пожежі у Нотр-Дамі. Створила її архітектор і художниця з Еквадору Крістіна Кореа Фрейле. На малюнку мисткині можна побачити головного героя з роману Віктора Гюго "Собор Паризької Богоматері" Квазімодо. Він обіймає храм і гірко плаче.

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Що відомо про пожежу у Нотр-Дамі? Спалахнула увечері 15 квітня. Попередньо, трагедія сталася через реставраційні роботи, що розпочалися тут на початку квітня, – зокрема, зайнялося дерев’яне риштування, яке встановили на верхньому рівні собору. За словами криміналістів, осередок займання розташовувався біля основи шпиля, а причиною пожежі стала проблема з електрикою.



У підсумку було знищено верхню частину шпиля, годинник і значну частину покрівлі храму, також сильно постраждали вітражі. Натомість вдалося врятувати частину святинь, зокрема терновий вінець Ісуса Христа, туніку святого Людовіка та кілька картин, але "великі полотна винести було неможливо".



Станом на ранок 16 квітня, пожежу в Нотр-Дамі вдалося ліквідувати. Її складність полягала в тому, що вогнем охоплено частину Собору, яка розташовується на великій висоті. Крім того, для гасіння пожежники не мали змоги застосувати авіацію, оскільки у такому разі вся конструкція собору могла завалитися повністю.