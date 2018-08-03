Пожарным быстро удалось ликвидировать пожар в харьковском вузе

Пожар, который 2 августа вспыхнул на территории Украинской инженерно-педагогической академии, удалось ликвидировать на утро 3 августа. Спасатели информируют, что общая площадь пожара составляла около 1300 квадратных метров.

Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

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Огнем были охвачены деревянные конструкции перекрытия, крыши и чердаки. Пламя также во внутренних пустотах конструкций распространялось на помещение 2 этажа академии. Общая площадь пожара составляла около 1300 квадратных метров,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный уровень сложности, поэтому руководитель пожаротушения принял решение о привлечении дополнительных сил и средств ГСЧС.

Всего к месту возгорания были направлены подразделения ГСЧС в количестве 25-х отделений на автоцистернах, 4 автолестницы, 4 аварийно-спасательных автомобиля, а также другая спецтехника. На пожаре работало более 150 сотрудников личного состава ГСЧС.

"В 18:00 2 августа пожар был локализован, а в 07:05 3 августа пожар полностью ликвидирован", – отчитались в ГСЧС.

Напомним, в четверг, 2 августа, в центре Харькова вспыхнул пожар в здании Украинской инженерно-педагогической академии. В сети даже появилось видео, на котором видно масштаб возгорания.