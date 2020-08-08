В "Батькивщине" отреагировали на жестокое избиение женщины своим нардепом Степаном Цмоканичем. Напомним, парламентарий после словесной перепалки ударил женщину по лицу. От удара потерпевшая упала на землю.

Позиция партии

После инцидента Львовская областная организация партии осудила аморальное поведение и позорный поступок депутата. Об этом сообщает пресс-служба "Батькивщины".

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Также в "Батькивщине" приняли решение исключить Степана Цмоканича из партии.

Такие поступки в большом кругу команды "батькивщиновцев" считаем недопустимыми и безапелляционно осуждаем хамское и аморальное поведение этого человека. Просим прощения у потерпевшей и заявляем, что такое лицо не может больше быть в партии и не может иметь никакого соприкосновения с "Батькивщиной",

– говорится в сообщении.

Также в пресс-службе обратились в милицию с просьбой провести соответствующее расследование.

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Что известно об избиении женщины на Львовщине