В "Слуге народа" недавно сообщали, что новоиспеченный министр культуры Александр Ткаченко может участвовать в выборах мэра Киева. Однако политтехнолог Дмитрий Симанский считает, что на предвыборах победит кандидат, которого выберет президент Владимир Зеленский.

Такое мнение Симанский высказал в эфире программы "Политанатомия" на 24 канале. Он добавил, что сейчас ву Ткаченко уже нет времени на что-то претендовать.

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Участие в партийных праймериз на пост мэра Киева могут взять от 4 до 6 кандидатов "Слуги народа". Пока потенциальных участников есть 4 – Александр Ткаченко, Николай Тищенко, Александр Дубинский и Александр Качура.

На праймериз в Киеве победит тот, кого за руку приведет Зеленский, – отметил политтехнолог Дмитрий Симанский.

При этом политический эксперт Тарас Загородний считает, что это нарушение равенства условий. По его мнению, Ткаченко не будет участвовать в перевыборах на должность городского главы Киева.

О возможности Ткаченко идти в мэры

Политический эксперт Олег Саакян считает, что не надо отвергать того, что Ткаченко будет участвовать в праймериз.

Мы знаем, как у нас меняется Кабинет Министров. Поэтому вполне вероятно, что можно ожидать и новые изменения. Но для Ткаченко старт с министра на выборы мэра мог бы быть неплохим, потому что за это время он может запустить 1 – 2 яркие инициативы,

– сказал Саакян.

Он добавил, что у Ткаченко есть преимущество в том, что он киевлянин. На фоне этого он выглядит интеллигентом и патриотом. К тому же, по словам эксперта, сейчас вполне вероятно, что от "Слуги народа" на должность мэра Киева может пойти главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Что такое праймериз?

Другим словом – предвыборы. Тип голосования, в котором выбирается один кандидат от партии. Между выбранными кандидатами затем проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат, как правило, близок.



Рейтинг потенциальных кандидатов в мэры Киева / Инфографика 24 канала