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      Правительство хочет отменить финансирование местных выборов в октябре, – Гончаренко

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      Кабинет Министров якобы принял решение обнулить финансирование местных выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года. В целом правительство может сократить доходы госбюджета на более 100 миллиардов гривен.

      Об этом сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Он ссылается на проект поправок в госбюджет, разосланный руководству парламента.

      К теме Культурные институты просят правительство Шмыгаля не урезать им финансирование

      По словам Гончаренко, сначала на местные выборы в 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысячу гривен.


      Часть документа по финансированию местных выборов / Фото с телеграма Гончаренко​

      Какие еще изменения в бюджет правительство собирается внести

      • Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;
      • Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен
      • Соответственно, дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен;
      • В качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
      • Создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен;
      • Полностью урезать программы развития образования;
      • Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
      • Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
      • Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

      Что известно об урезании правительством госбюджета

      • Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов.
      • По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.
      • Кузнецов также сообщила, что Украине необходимы дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.
      • Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение об урезании половины бюджетных средств, выделенных на культуру.


      Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Кабинет Министров Украины Новости Украины Новости политики Бюджет 2020 Местные выборы 2020 Алексей Гончаренко
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