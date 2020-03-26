Правительство хочет отменить финансирование местных выборов в октябре, – Гончаренко
Кабинет Министров якобы принял решение обнулить финансирование местных выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года. В целом правительство может сократить доходы госбюджета на более 100 миллиардов гривен.
Об этом сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Он ссылается на проект поправок в госбюджет, разосланный руководству парламента.
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По словам Гончаренко, сначала на местные выборы в 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысячу гривен.
Часть документа по финансированию местных выборов / Фото с телеграма Гончаренко
Какие еще изменения в бюджет правительство собирается внести
- Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;
- Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен
- Соответственно, дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен;
- В качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;
- Создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен;
- Полностью урезать программы развития образования;
- Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
- Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
- Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.
Что известно об урезании правительством госбюджета
- Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов.
- По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.
- Кузнецов также сообщила, что Украине необходимы дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.
- Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение об урезании половины бюджетных средств, выделенных на культуру.
Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала