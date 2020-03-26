Правительство хочет отменить финансирование местных выборов в октябре, – Гончаренко

Кабинет Министров якобы принял решение обнулить финансирование местных выборов, которые должны состояться 25 октября 2020 года. В целом правительство может сократить доходы госбюджета на более 100 миллиардов гривен.

Об этом сообщил депутат от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале. Он ссылается на проект поправок в госбюджет, разосланный руководству парламента.

К теме Культурные институты просят правительство Шмыгаля не урезать им финансирование

По словам Гончаренко, сначала на местные выборы в 2020 году было заложено 2 миллиарда 156 миллионов гривен. Теперь на выборы хотят выделить 1 миллион 291 тысячу гривен.



Часть документа по финансированию местных выборов / Фото с телеграма Гончаренко​

Какие еще изменения в бюджет правительство собирается внести

Уменьшить доходы госбюджета на 115 миллиардов гривен;

Увеличить расходы на 96 миллиардов гривен

Соответственно, дефицит госбюджета увеличиться на 202 миллиарда гривен;

В качестве покрытия дефицита увеличить внутренние заимствования на 147 миллиардов гривен и внешние на 131 миллиард гривен;

Создать в госбюджете стабилизационный фонд на сумму более 124 миллиардов гривен;

Полностью урезать программы развития образования;

Уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

Отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

Урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью.

Что известно об урезании правительством госбюджета

Кабинет Министров уже сегодня работает и в течение ближайших нескольких дней внесет в Верховную Раду изменения в бюджет. Урезать бюджет планируют на 50 миллиардов гривен. Такое заявление сделала заместитель председателя Офиса Президента Юлия Кузнецов.

По ее словам, изменения будут предусматривать увеличение расходов на здравоохранение и создание стабилизационного фонда.

Кузнецов также сообщила, что Украине необходимы дополнительные 100 миллиардов гривен для борьбы с распространением коронавируса. Помочь в этом может Международный валютный фонд. Сейчас продолжаются переговоры по кредитованию на сумму, вдвое превышающую ту, о которой говорилось в конце 2019 года.

Отметим, что согласно заявлению председателя комитета по гуманитарной политике Александра Ткаченко, правительство готовит решение об урезании половины бюджетных средств, выделенных на культуру.



Основные цифры Госбюджета на 2020 год / Инфографика 24 канала