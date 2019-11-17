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      Правительство отменило ограничение тарифов на отопление и горячую воду: что это значит

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      Правительство отменило ограничение тарифов на отопление и горячую воду / censor.net.ua

      Кабмин отменил постановление от 26 июня, которое предусматривало предельный тариф на отопление и горячую воду. В правительстве подчеркивают, что решение ликвидирует угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

      Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 15 ноября, сообщает прес-сслужба Министерства энергетики и окружающей среды.

      Важно: Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку

      В конце июня 2019 года правительство Гройсмана приняло постановление, которое вводит нерыночные механизмы.

      • Ограничения предусматривали предельный тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тысяч гривен за 1 гигакалорию при наличии приборов учета и 35,21 гривен за 1 квадратный метр без приборов учета.
      • Кроме того, установили предельный тариф на услугу горячего водоснабжения: 83,66 гривен за кубометр при условии подключения сушки для полотенец и 75,74 гривен за кубометр, если их нет.

      В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключение отопления и горячего водоснабжения.

      Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов,
      – говорится в сообщении.

      К тому же с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

      Правительство оценило, что средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тысяч гривен за гигакалорию, а ограничение тарифа согласно отмененному постановлению привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона на сумму 7 миллиардов гривен.

      В правительстве напоминают, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. В общем на следующий год в государственном бюджете на программу субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен.

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      16 ноября
      11898
      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Отопительный сезон Водоснабжение Кабинет Министров Украины Деньги Тарифы
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