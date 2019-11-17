Правительство отменило ограничение тарифов на отопление и горячую воду: что это значит
Кабмин отменил постановление от 26 июня, которое предусматривало предельный тариф на отопление и горячую воду. В правительстве подчеркивают, что решение ликвидирует угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.
Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 15 ноября, сообщает прес-сслужба Министерства энергетики и окружающей среды.
Важно: Назначение субсидий: кого лишат льгот и сколько придется платить за коммуналку
В конце июня 2019 года правительство Гройсмана приняло постановление, которое вводит нерыночные механизмы.
- Ограничения предусматривали предельный тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тысяч гривен за 1 гигакалорию при наличии приборов учета и 35,21 гривен за 1 квадратный метр без приборов учета.
- Кроме того, установили предельный тариф на услугу горячего водоснабжения: 83,66 гривен за кубометр при условии подключения сушки для полотенец и 75,74 гривен за кубометр, если их нет.
В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключение отопления и горячего водоснабжения.
Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов,
– говорится в сообщении.
К тому же с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.
Правительство оценило, что средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тысяч гривен за гигакалорию, а ограничение тарифа согласно отмененному постановлению привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона на сумму 7 миллиардов гривен.
В правительстве напоминают, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. В общем на следующий год в государственном бюджете на программу субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен.
Выбор редакции
-
Унизительное поражение России и другие результаты матчей квалификации Евро-2020 16 ноября: видеосегодня , 00:26
-
Главные новости 16 ноября: РФ вернет захваченные корабли и причина взрывов в Балаклее16 ноября , 22:28
-
Возвращение захваченных кораблей: у Зеленского подтвердили завершающий этап16 ноября , 22:06