Правительство отменило ограничение тарифов на отопление и горячую воду: что это значит

Кабмин отменил постановление от 26 июня, которое предусматривало предельный тариф на отопление и горячую воду. В правительстве подчеркивают, что решение ликвидирует угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов.

Соответствующее решение Кабмин принял на заседании 15 ноября, сообщает прес-сслужба Министерства энергетики и окружающей среды.

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В конце июня 2019 года правительство Гройсмана приняло постановление, которое вводит нерыночные механизмы.

Ограничения предусматривали предельный тариф на услугу по поставке тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тысяч гривен за 1 гигакалорию при наличии приборов учета и 35,21 гривен за 1 квадратный метр без приборов учета.

при наличии приборов учета и без приборов учета. Кроме того, установили предельный тариф на услугу горячего водоснабжения: 83,66 гривен за кубометр при условии подключения сушки для полотенец и 75,74 гривен за кубометр, если их нет.

В Минэнерго утверждают, что установление предельных тарифов на отопление и горячую воду противоречит требованиям МВФ и ставит под угрозу отключение отопления и горячего водоснабжения.

Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из-за экономически необоснованных ставок тарифов,

– говорится в сообщении.

К тому же с соответствующей просьбой к премьер-министру Алексею Гончаруку обратилась Ассоциация городов Украины.

Правительство оценило, что средневзвешенный тариф на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тысяч гривен за гигакалорию, а ограничение тарифа согласно отмененному постановлению привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за время отопительного сезона на сумму 7 миллиардов гривен.

В правительстве напоминают, что граждане, чьи доходы недостаточны для расчета за коммунальные услуги, имеют право на субсидию. В общем на следующий год в государственном бюджете на программу субсидий заложено 47,6 миллиарда гривен.