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      Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно

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      Шмыгаль рассказал о предварительных изменениях в бюджет / ua-news.liga.net

      Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили.

      Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Написал в телеграме премьер Денис Шмыгаль.

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      Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены,
      – отметил Шмыгаль.

      По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

      На что именно их потратят:

      • ️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом;
      • ️денежную помощь пенсионерам;
      • ️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;
      • предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.

      О деталях Шмыгаль пообещал сообщить после утверждения проекта изменений в бюджет правительством.

      Что известно о возможных изменениях в бюджет

      Ранее в Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. Однако большинство депутатов этим недовольны.

      Их настораживает то, что деньгами планирует распоряжаться только Кабмин, а это всегда коррупционный риск. Кроме этого, правительство хочет экономить на важных сферах жизни страны:

      • полностью урезать программы развития образования;
      • отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;
      • уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;
      • урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;
      • сократить бюджет Министерства развития общин и территорий.

      урізання бюджету
      Урезание бюджета / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Новости Украины Медицина Пенсия Новости культуры Образование Бюджет Денис Шмыгаль Кабинет Министров Украины
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