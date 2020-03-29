Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно

Кабинет Министров завершил предварительную работу над изменениями в госбюджет. Премьер-министр уверяет, что расходы на инфраструктуру, культуру и образование сохранили.

Это был сложный процесс, но именно этого требуют сложные времена. Написал в телеграме премьер Денис Шмыгаль.

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Несмотря ни на что, расходы на инфраструктуру и развитие, культуру и образование – сохранены,

– отметил Шмыгаль.

По его словам, деньги из Стабилизационного фонда пойдут на людей.

На что именно их потратят:

️дополнительные выплаты медицинским и иным работникам, которые непосредственно вовлечены в борьбу с коронавирусом;

️денежную помощь пенсионерам;

️выплаты украинцам, которые из-за распространения болезни и противоэпидемиологических мероприятий потеряли работу;

предоставление финансовой помощи украинскому бизнесу.

О деталях Шмыгаль пообещал сообщить после утверждения проекта изменений в бюджет правительством.

Что известно о возможных изменениях в бюджет

Ранее в Минфине подготовили ряд законопроектов об изменениях в государственный бюджет на 2020 год. Правительство планирует создать Стабилизационный фонд размером 124 миллиарда гривен для борьбы с распространением коронавируса. Однако большинство депутатов этим недовольны.

Их настораживает то, что деньгами планирует распоряжаться только Кабмин, а это всегда коррупционный риск. Кроме этого, правительство хочет экономить на важных сферах жизни страны:

полностью урезать программы развития образования;

отменить поддержку национального кинематографа, театров, Украинского института книги;

уменьшить финансирование дорожных работ почти на 8 миллиардов гривен;

урезать расходы на спорт, включая лиц с инвалидностью;

сократить бюджет Министерства развития общин и территорий.



Урезание бюджета / Инфографика 24 канала