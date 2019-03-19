Предложенная УЗ индексация тарифов на грузоперевозки негативно повлияет на зерновой экспорт

Внедрение автоматической индексации тарифов железнодорожных перевозок, привязанной к индексу промышленных цен, негативно повлияет на зерновой экспорт.

Это не дает экспортерам понимание, какой будет стоимость логистики через три, шесть месяцев или через год. Об этом сообщил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает "УНИАН".

Предлагаемый проект постановления Мининфраструктуры об автоматической индексации предусматривает непрогнозированность тарифов, неопределенность, ведь мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Например, каким может быть тариф в марте 2020 года? Мы не знаем, каким будет индекс промышленных цен, что рассчитывает Госстат, и потому нам сложно представить, какие расходы ожидают компании в связи с привязкой тарифов на грузоперевозки к ИПЦ,

– прокомментировал Сергей Иващенко.

По его словам, бизнес зернового экспорта связан с форвардными контрактами, которые заключаются за 3-9 месяцев до момента физической поставки зерна покупателю на внешних рынках. Именно поэтому экспортерам важно понимать, какой будет цена доставки проданного зерна покупателям в других странах через два-три квартала.

"Более трети экспорта зерна идет по форвардным контрактам. Часто у нас зерно еще не засеяно, но уже продано на внешнем рынке. Мы сейчас уже продаем в Китай зерно, которое будет поставлено покупателям в октябре. Нам важно понимать стоимость логистики. Но пока нет прогнозируемости. Предложенная индексация тарифов не дает понимания изменения уровня тарифов в будущем", – отметил Сергей Иващенко.

По мнению Сергея Иващенко, АО "Укрзализныця" должна иметь экономически обоснованный тариф, конкретную методику, что позволила бы бизнесу узнать возможные будущие изменения тарифа. Для этого нужен независимый регулятор.

"Уже зарегистрирован законопроект 9512 "О железнодорожном транспорте Украины", и вот там есть статья о создании Национальной комиссии по транспорту. Такой регулятор должен регулировать и проверять, что тариф "Укрзализныци" экономически обоснован", – считает руководитель Украинской зерновой ассоциации.

Как ранее сообщалось, 15 марта на рабочем совещании Государственная регуляторная служба Украины предложила создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзализныця".

Напомним, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.