16:34
19 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Какой уважаемый орган Бастрыкин не нашел у Путина. Мнения россиян о Крыме
      Вєсті Кремля
      22:01, 18 марта
      Вести.UA: Что общего у кумы Путина и курицы. Бойко придумал, как угодить народу
      Вєсті.UA
      19:36, 18 марта
      Битва за имущество: во что превратился известный санаторий "Лермонтовский" в Одессе
      ЦРУ
      09:00, 15 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Творческая самодеятельность
      Згадати все
      00:45, 16 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости экономики
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТЕРАКТ В НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ

      Предложенная УЗ индексация тарифов на грузоперевозки негативно повлияет на зерновой экспорт

      2 Читати новину українською
      Зерновая промышленность
      Зерновая промышленность / economics.unian.net

      Внедрение автоматической индексации тарифов железнодорожных перевозок, привязанной к индексу промышленных цен, негативно повлияет на зерновой экспорт.

      Это не дает экспортерам понимание, какой будет стоимость логистики через три, шесть месяцев или через год. Об этом сообщил и.о. исполнительного директора Украинской зерновой ассоциации Сергей Иващенко, передает "УНИАН".

      Предлагаемый проект постановления Мининфраструктуры об автоматической индексации предусматривает непрогнозированность тарифов, неопределенность, ведь мы не знаем, что ожидает нас в будущем. Например, каким может быть тариф в марте 2020 года? Мы не знаем, каким будет индекс промышленных цен, что рассчитывает Госстат, и потому нам сложно представить, какие расходы ожидают компании в связи с привязкой тарифов на грузоперевозки к ИПЦ,
      – прокомментировал Сергей Иващенко.

      По его словам, бизнес зернового экспорта связан с форвардными контрактами, которые заключаются за 3-9 месяцев до момента физической поставки зерна покупателю на внешних рынках. Именно поэтому экспортерам важно понимать, какой будет цена доставки проданного зерна покупателям в других странах через два-три квартала.

      "Более трети экспорта зерна идет по форвардным контрактам. Часто у нас зерно еще не засеяно, но уже продано на внешнем рынке. Мы сейчас уже продаем в Китай зерно, которое будет поставлено покупателям в октябре. Нам важно понимать стоимость логистики. Но пока нет прогнозируемости. Предложенная индексация тарифов не дает понимания изменения уровня тарифов в будущем", – отметил Сергей Иващенко.

      По мнению Сергея Иващенко, АО "Укрзализныця" должна иметь экономически обоснованный тариф, конкретную методику, что позволила бы бизнесу узнать возможные будущие изменения тарифа. Для этого нужен независимый регулятор.

      "Уже зарегистрирован законопроект 9512 "О железнодорожном транспорте Украины", и вот там есть статья о создании Национальной комиссии по транспорту. Такой регулятор должен регулировать и проверять, что тариф "Укрзализныци" экономически обоснован", – считает руководитель Украинской зерновой ассоциации.

      Как ранее сообщалось, 15 марта на рабочем совещании Государственная регуляторная служба Украины предложила создать экспертную рабочую группу, чтобы установить экономически обоснованный тариф на грузовые перевозки АО "Укрзализныця".

      Напомним, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году.

      Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, главе Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, главе правления "Укрзализныци" Евгению Кравцову и главе Наблюдательного совета "Укрзализныци" Шевки Аджунеру о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

      blog_ava
      10 стихов Лины Костенко, которые не оставят вас равнодушным
      сегодня
      7560
      Теги: зерно Экспорт Укрзализниця
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      сегодня , 15:00 Шулявський міст: ще один проект для казнокрадів?
      Артем Овдієнко 286
      IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      сегодня , 14:01 IТ-шники и студенты: почему растут цены на аренду квартир во Львове
      93
      Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      сегодня , 09:00 Место для релакса: как обустроить зону отдыха в саду
      186
      Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      сегодня , 12:30 Лина Костенко – биография несгибаемой писательницы, которая стала живым классиком в литературе
      2688
      Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      сегодня , 12:00 Россию пугает военно-техническое сотрудничество Украины и Китая
      Злой Одессит 3134
      Власть возьмется расследовать откуда у украинцев деньги на покупку авто
       3 февраля 2012 , 12:39 226
      "Приватбанк" на несколько дней может приостановить работу, – журналист
       18 декабря 2016 , 16:11 9
      "Укрзализныця" перешла на электронный документооборот
       4 июля 2011 , 19:22 2
      Компания TeleTrade поздравила украинцев с Днем защиты детей
       3 июня 2013 , 17:49
      НБУ объясняет замедление инфляции остановкой девальвации гривны
       9 июля 2014 , 21:23
      Гендиректор ПФК раскритиковал решение о повышении тарифов на ж/д грузоперевозки
       сегодня , 15:17
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук