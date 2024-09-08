Будет выжимать на полную: что ценного может получить Иран от Кремля в обмен на ракеты

В Иране заявили, что поставляют России баллистические ракеты. В ответ Москва отправляет в Тегеран сою и пшеницу. Однако бартер между странами также может включать отправку в Иран российских истребителей Су-35.

Однако сотрудничество между Москвой и Тегераном может зависеть, в частности, от того, достаточное ли количество Су-35 имеет Россия, которая ведет войну, чтобы обменивать их на баллистические ракеты и "Шахеды". Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сказал 24 Каналу, что для Ирана это – выгодный обмен.

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Не могут диктовать условия

Сейчас в войне в Украине истребители Су-35 не играют для России решающей роли. Именно поэтому россияне могут отдавать иранцам даже новейшие образцы этих самолетов, а со временем произвести новые.

В то же время Иран никуда не спешит, ведь это Россия воюет. Он если и участвует в боевых действиях, то с помощью своих прокси – "Хезболлы" и хуситов в Йемене. Поэтому Тегерану не нужно что-то немедленно поставлять – он может подождать и полгода, и год,

– отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Однако если Иран получит, например, хотя бы эскадрилью (от 12 до 14 единиц) самолетов, а Россия, вероятно, способна это обеспечить даже сейчас, он обновит хоть как-то свой авиапарк.

Так же, если Тегеран получает ЗРК С-400, которые обещал передать Сергей Шойгу во время визита в Иран, это тоже будет хорошо для страны. Потому что другие системы взять ему негде, разве что в Китае, если тот согласится их передать,

– подчеркнул он.

Для России эта ситуация не является выигрышной, ведь она теряет собственные самолеты или отдает системы ПВО. Однако Кремль, по его мнению, вынужден это делать, потому что ничего другого не остается, когда собственные ресурсы исчерпываются.

У россиян, по его словам, даже заканчиваются запасы ракет С-300, хотя они имели огромное их количество на складах. Подтверждением этому является уменьшение количества применения С-300 по Харькову и области по сравнению с 2023 годом. Сейчас значительно меньшее количество этих ракет летит на Харьковщину, хотя, к сожалению, враг применяет другие виды вооружения, в частности, КАБы.

"Россияне сейчас находятся в такой ситуации, что не могут особо диктовать условия, поэтому Иран будет выжимать на полную из России и деньги, и технику, и оружие", – отметил Александр Мусиенко.

К слову. Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко прокомментировал поставки Ираном баллистических ракет в Россию, отметив, что Тегеран может пойти на такой шаг в ответ на действия Вашингтона. США, как известно, оказывают военную помощь Израилю, а конфликт Ирана с ним находится под постоянной угрозой эскалации.