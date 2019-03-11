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      Предпринимателей учат лучше понимать потребности рынка и клиентов

      Новая тема 14 Читати новину українською

      Как развивать бизнес и лучше понимать потребности клиентов – этому учит в Ровно Центр информационной поддержки бизнеса, основанный на базе Smart People.

      Мероприятие финансируется в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР.

      "Украинскому бизнесу необходимы инновации для того, чтобы удовлетворять внутренний спрос и выходить на экспортные рынки. Поэтому такие мероприятия экстремально важны для того, чтобы бизнес был более информирован, образован, чтобы формировалась культура создания классных продуктов", – сказал тренер, консультант по внедрению инноваций Александр Акименко.

      Киевлянин Дмитрий Ковальчук изготавливает мебель. Говорит, что участие в тренингах позволяет ему освоить передовые технологии ведения бизнеса, перенять лучший опыт и наладить новые контакты.

      "Мы изготавливаем мебель для бизнеса, коммерческую мебель – магазины, рестораны, отели. И в этом сегменте мы бы хотели найти своего клиента, или изменить сам продукт, чтобы быть ближе к клиенту через дизайн мышления", – отметил участник, учредитель компании Cassone Дмитрий Ковальчук.

      Сеть Центров информационной поддержки бизнеса уже работает в 15 регионах Украины. Основная цель создания таких Центров – предоставление бизнесу информации о существующих для него возможностях на рынке, а также способствовать его развитию.

      "При поддержке ЕБРР и Европейского Союза, компания, которая является представителем МСБ, может привлечь консультанта для развития своей компании", – сказал руководитель Центра информационной поддержки предпринимателей в Ровно Тарас Комаренко.

      Искусству расширения рынков сбыта, ведению переговоров и умению конкурировать предпринимателей будут учить в течение трех дней.

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      Теги: Новости Украины Бизнес ЕБРР
      Источник: 24 Канал
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