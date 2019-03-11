Предпринимателей учат лучше понимать потребности рынка и клиентов

Как развивать бизнес и лучше понимать потребности клиентов – этому учит в Ровно Центр информационной поддержки бизнеса, основанный на базе Smart People.

Мероприятие финансируется в рамках инициативы ЕС EU4Business при поддержке ЕБРР.

"Украинскому бизнесу необходимы инновации для того, чтобы удовлетворять внутренний спрос и выходить на экспортные рынки. Поэтому такие мероприятия экстремально важны для того, чтобы бизнес был более информирован, образован, чтобы формировалась культура создания классных продуктов", – сказал тренер, консультант по внедрению инноваций Александр Акименко.

Киевлянин Дмитрий Ковальчук изготавливает мебель. Говорит, что участие в тренингах позволяет ему освоить передовые технологии ведения бизнеса, перенять лучший опыт и наладить новые контакты.

"Мы изготавливаем мебель для бизнеса, коммерческую мебель – магазины, рестораны, отели. И в этом сегменте мы бы хотели найти своего клиента, или изменить сам продукт, чтобы быть ближе к клиенту через дизайн мышления", – отметил участник, учредитель компании Cassone Дмитрий Ковальчук.

Сеть Центров информационной поддержки бизнеса уже работает в 15 регионах Украины. Основная цель создания таких Центров – предоставление бизнесу информации о существующих для него возможностях на рынке, а также способствовать его развитию.

"При поддержке ЕБРР и Европейского Союза, компания, которая является представителем МСБ, может привлечь консультанта для развития своей компании", – сказал руководитель Центра информационной поддержки предпринимателей в Ровно Тарас Комаренко.

Искусству расширения рынков сбыта, ведению переговоров и умению конкурировать предпринимателей будут учить в течение трех дней.