Предпринимательская среда не верит сегодняшнему правительству, – Ляпина

Налоговые инициативы правительства и парламентского большинства вызывают серьезное беспокойство среди украинских предпринимателей.

Об этом заявила в эфире 24 канала Ксения Ляпина.

"Обещали одно: не трогать упрощенную систему налогообложения, не портить условия для предпринимательской деятельности, обещали взяться за какие-то крупные хищения государственной собственности и так далее. А что же мы имеем в реалиях? В реалиях они принимают в турборежиме законы, которые будут обдирать в буквальном смысле предпринимателей, и которые уже приняты и на подписи у президента. Одна надежда, что может он их ветирует. Если это новая эра имени так сказать "Слуги народа", то эта новая эра без предпринимателей, без граждан Украины. Так для кого же эта новая эра?" – подчеркнула Ляпина.

По ее мнению, в нынешнем правительстве вообще не желают дискутировать, советоваться, находить точки соприкосновения.

Дискуссии в нынешнем правительстве воспринимаются как нечто негативное. Хотя именно правительство должно было бы задавать определенный тон, стандарты ведения такой дискуссии. Если говорить о дискуссии с предпринимательской средой, то это еще интереснее. То есть на общение чиновники пытаются приглашать исключительно тех лиц, которые им комфортны и которые с ними дискутировать не будут. Ну, например, обсуждаются вопросы о кассовых аппаратах для микробизнеса, второй третьей группы упрощенной системы налогообложения, а приглашают как минимум средний плюс. Но средний плюс и так доволен, ему бы конкурентов тех мелких убрать. Что это за дискуссия, с кем дискуссия? Это просто имитация диалога. А имитация всегда плохая вещь,

– отметила Ксения Ляпина.

"Как руководитель Государственной регуляторной службы я всячески пыталась обеспечить баланс интересов, однако это правительство не хочет слышать другой точки зрения. У меня полное разочарование", – подытожила Ляпина.

Именно это, по ее мнению, видимо, и стало причиной ее увольнения с должности руководителя Государственной регуляторной службы. О чем, как отметила Ксения Ляпина, она узнала не лично, а со страницы в социальной сети.