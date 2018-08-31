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Преследование Лакарена: нужна ли Порошенко визитка инвестора, а инвестору – пустые обещания

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Инвестора преследуют годами, власть же годы обещает разобраться
Инвестора преследуют годами, власть же годы обещает разобраться / 24 канал

Об истории Кристиана Лакарена, французского инвестора, который поверил в Украину и вложил в нее свои средства, а затем начал испытывать постоянные притеснения, узнали французские журналисты. Они спросили у премьер-министра Владимира Гройсмана, почему иностранный винодел страдает от террора. В ответ глава правительства пообещал, что возьмет дело под личный контроль.

Об этом в своем блоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Глава правительства пообещал, по словам Гнапа, что в дальнейшем ни Лакарен, ни другие иностранные инвесторы могут не переживать и спокойно работать.

Ну, вы, наверное, догадались, что после этого заявления премьер-министра ничего не изменилось и у французского винодела снова начались проблемы. Его виноградники пытались выкорчевать неизвестные, а затем двор фермы обстреляли из ружья. Но Лакарен не опустил руки, продолжил свое дело и стал просить прекратить произвол на высших ступенях украинской власти,
– рассказал журналист.

И добавил, что два месяца назад на бизнес-форуме в Киеве Кристиан Лакарен смог пробиться к президенту Петру Порошенко, коротко рассказал ему свою историю и вручил свою визитную карточку. В ответ глава государства, как раньше это сделал премьер, пообещал разобраться с проблемой француза. Но, наверное, потерял визитку винодела. Потому что на днях неизвестные подожгли виноградники француза, прозрачно намекая, что тому пора убираться с земель, которые так стали нравится местным чиновникам и застройщикам.

Дмитрий Гнап отметил, что местная полиция проблемы в этой истории не увидела, составила по факту поджога протокол и уехала. Но Кристиан Лакарен не планирует сдаваться и сейчас. Ведь верит, что Украину можно изменить к лучшему.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" за 31 августа 2018

 

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Петр Порошенко Коррупция Новости Одессы Инвестиции
Источник: 24 канал
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