Президентские выборы стартовали: на Полесье наблюдателей "Опоры" не пускали на участки

На утренние заседания участковых избирательных комиссий в Ровненской и Волынской областях не допустили двух наблюдателей от общественной сети "Опора". Фиксировать нарушения вызвали местных полицейских.

Так, на Волыни наблюдатель от "Опоры" не смог попасть на заседания участковой избирательной комиссии на участке, расположенном в селе Новостав Гороховского района.

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Наблюдатель прибыл на участок, чтобы присутствовать на заседании, однако его не впустили. Председатель комиссии сообщила, что всех запустят в 8 часов утра.

Как поясняют в "Опоре", в соответствии с действующим украинским законодательством, официальный наблюдатель от партии, кандидата на пост Президента Украины, общественной организации имеет право присутствовать на заседаниях участковых и окружной избирательных комиссий соответствующего территориального избирательного округа, в том числе во время подсчета голосов избирателей на избирательном участке, установления итогов голосования в территориальном избирательном округе.

Следовательно, на место инцидента вызвали полицию, наблюдатель подаст соответствующее заявление.

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Похожая ситуация с наблюдателем этой общественной сети произошла в соседней Ровненской области. Там на участок в селе Остриев Млиновского района также не допустили на утреннее заседание наблюдателя. Председатель комиссии сказала, что "согласно законодательству не имели права пускать".

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Известно, что наблюдатель прибыл на участок в 7:20 утра. Двери на участок были закрыты. По требованию наблюдателя допустить его на заседание полицейский вышел и сказал, что к нему выйдет председатель участковой избирательной комиссии.

Несмотря на повторные обращения до начала голосования (8:00) наблюдателя не допустили на утреннее заседание.

Председатель участковой избирательной комиссии Мария Токмина пояснила, что согласно закону Украины "О выборах" не имела права допустить наблюдателя после 7:15, а наблюдатель прибыл в 7:21. По словам председателя, если бы она пустила его, а заседание уже началось, то ей пришлось бы писать объяснение.