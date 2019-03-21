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      При каких условиях "Газпром" не подпишет контракт на транзит газа через Украину

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      От чего зависит решение относительно транзита газа через Украину: ответ Коболева
      От чего зависит решение относительно транзита газа через Украину: ответ Коболева / Фото из открытых источников

      Если Украина передаст газотранспортную систему в управление новому независимому оператору (анбандлинг), но это не будет сертифицировано, тогда "Газпром" точно это использует, чтобы не подписать с Киевом новый контракт на транзит газа (предыдущий заканчивается 31 декабря 2019 года).

      Как подчеркнул председатель правления "Нафтогаза" Андрей Коболев, такой аргумент россиянам ни в коем случае предоставлять нельзя, пишет "РБК-Украина".

      Читайте также: "Газпром" уже сообщил, что транзита газа через Украину не будет, – Коболев

      И если кто-то думает, что ему удастся убедить "Газпром", право хозяйственного ведения на газотранспортные активы – это реализованный ownership-анбандлинг, то он ошибается! "Газпром" прекрасно разбирается в этой теме, и он будет первым, кто Украине скажет: "Это – не анбандлинг. И поскольку вы его не провели, мы контракт с вами подписывать не можем. Поэтому давайте строить "Северный поток-2". Вот так это может закончиться,
      – отметил он.

      По словам руководителя государственной нефтегазовой компании, "Газпром" в любом случае будет пытаться построить "Северный поток-2", и сертифицированный анбандлинг в Украине – этому не аргумент. Правда, подчеркивает он, "не надо давать им патроны, чтобы в нас стрелять". То есть, не надо давать "Газпрому" формальные причины, которые они могут использовать против Украины.

      "Думаю, что решение о транзите российского газа по украинской территории до 2020 года, все же будет принимать человек, имя которого всем известно – Владимир Путин", – добавил Коболев.

      В начале февраля 2019 года, в России заявили, что они готовы продолжать транзит газа через Украину, однако делать это будут на своих условиях:

      – Россия хочет "восстановить баланс в отношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом" путем либо отмены решений Стокгольмского арбитража в апелляционном суде в Швеции, либо "мирового соглашения" между компаниями, в соответствии с этим соглашением, "Нафтогаз" должен добровольно отказаться от требований к "Газпрому" выполнить решение арбитража.

      – Переговоры между "Нафтогазом" и "Газпромом" могут идти относительно продления текущего контракта. Заметим, Москва считает его соответствующим европейским и украинским правилам, одновременно этот контракт не содержит никаких обязательств российского монополиста относительно объемов транзита.

      В "Нафтогазе" такие условия "Газпрома" назвали абсолютно неприемлемыми. Такой позиции придерживается и Еврокомиссия.

      Что известно о сложных взаимоотношениях между "Нафтогазом" и "Газпромом"?
      28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". А 5-го числа глава российского монополиста Алексей Миллер сообщил, что "Газпром" направил официальное сообщение "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

      Также известно, что нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража относительно купли-продажи и транзитного контракта – 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов относительно антимонопольных претензий по решению уже украинских судебных инстанций. В гривнах это составляет более 220 миллиардов.

      В Министерстве юстиции, со своей стороны, отметили, что уже реализованы первые долговые взыскания. Начались они с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. Но в ведомстве говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.

      Согласно решению Стокгольмского арбитража, от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" отделаться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был главным арбитром конфликтов и споров. К тому времени, как решение этой инстанции вступило в силу, "Газпром" не заплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.

      Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

      россия и транзит газа через украину: что сейчас известно

       

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      Теги: Новости России Новости Украины Газ Нафтогаз Украина – Россия Андрій Коболев ГТС Газовый конфликт Газпром
      Источник: 24 Канал
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