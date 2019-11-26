При каких условиях возможно строительство технопарков в Украине: мнение эксперта

Вопросы выделения земельных участков в Украине почти всегда являются проблемным. Нашему государству стоит изучать и привлекать европейский опыт. В Польше, например, выделяют землю для построения технопарков и социально важных проектов под символическую плату – примерно 1,5 евро.

Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Олег Саакян, комментируя подозрение львовскому мэру Андрею Садовому.

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Он подчеркнул: нужно понимать, что Украине нужны нормальные реестры и прозрачность процесса, чтобы реализовывать международный опыт. К тому же, сам процесс должен быть синхронизированным со стратегией развития.

"Если есть принятая стратегия, исходя из ее реализации могут быть выделения за символические деньги под инфраструктурные объекты, которые нужны здесь и сейчас на благо всей общине. Если это берется не из головы, а из интересов общества, то это не просто может быть, а должно быть, – добавил эксперт.

Ведь общество выигрывает от того, что кто-то начинает создавать целую экосистему вокруг и втягивает другие бизнесы, а не просто открывает предприятие и там есть рабочие места,

– считает Саакян.

И подчеркнул, что это дает масштабный эффект для экономики, а также поднимает благосостояние всей общины и дает ему будущее.

Отметим, что 21 ноября САП объявила Андрею Садовому подозрение за выделение земельного участка в одном из районов города для строительства индустриального парка.

Что известно о деле САП против Садового

Прокуратура утверждает, что в ходе расследования установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что более 23,49 гектара земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

Мэр Львова пояснил, что ООО "Ситипарк Львов" (филиал компании "СТР") перед покупкой участка получило его в аренду. Позже компания воспользовалась правом, предусмотренным статьей 128 ЗКУ, которая позволяет обратиться юридическим лицам, заинтересованным в приобретении земельных участков в собственность, подав заявление (ходатайство) в соответствующий орган исполнительной власти или сельского, поселкового, городского совета или государственного органа приватизации.

Что касается стоимости земли, то экспертную денежную оценку земельного участка в промышленной зоне "Рясное-2" осуществило частное предприятие "Центр рыночных исследований", которое действует на основании лицензии Государственного комитета Украины по земельным ресурсам. Ведь Львовский городской совет, согласно законодательству, не осуществляет оценку стоимости земли и не вмешивается в работу независимых оценщиков.

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