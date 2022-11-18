Начало большого пути и привидение Локерби: что ждет Россию после приговора по MH17

Окружной суд Гааги вынес долгожданный приговор в отношении виновников сбития гражданского самолета рейса MH17. Однако уже сейчас говорится о продолжении судебного процесса с новыми обвиняемыми.

17 июля 2014 года россияне сбили гражданский самолет малайзийских авиалиний рейса MH17. На борту было 298 человек – все они погибли. 24 канал проанализировал, почему решение суда в Гааге является очень важным прецедентом и что будет дальше.

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Следствие по делу длилось 6 лет, в ходе которого были собраны доказательства вины российских террористов. Благодаря работе украинских спецслужб, простых граждан и международной команды расследователей была проведена колоссальная работа и восстановлены чуть ли не по минутам эпизоды преступления россиян. Суд, продолжавшийся 2 года, 17 ноября 2022 года вынес свой вердикт.

Параллели с Локерби

Суд признал виновными в сбитии гражданского самолета главаря террористов Игоря Гиркина, а также подчиненных ему боевиков Сергея Дубинского и Леонида Харченко, но оправдал Олега Пулатова. Суд признал соучастие Пулатова, но не нашел доказательств того, что он оказывал непосредственное влияние на уничтожение самолета.

Гиркин, Дубинский и Харченко получили пожизненные приговоры. Суд над ними проходил в заочном формате, все они скрываются в России. Вскоре будет выдан международный ордер на арест террористов. В то же время, как и ожидалось, Россия не планирует их выдавать правосудию. Позиция государства-оккупанта абсолютно незаконно распространяется не только на граждан России – Стрелкова и Дубинского, но и гражданина Украины Харченко. Таким образом сознательно помогает террористам избежать справедливого наказания.

При анализе дела MH17 трудно избежать параллелей с терактом в небе над шотландским Локерби. Тогда, 21 декабря 1988 года, ливийские террористы (на самом деле – работники ливийских спецслужб, однако, ливийский режим это не признал, как и Россия по делу MH17) взорвали гражданский "Боинг" и убили 270 человек.

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Шотландская прокуратура предъявила обвинения против двух террористов, режим Каддафи отказался их выдать и был наказан международными санкциями. Впоследствии под давлением международного сообщества Каддафи вынужден был выдать исполнителей теракта. Суд над ними проходил в Нидерландах.



21 декабря 1988 года в результате взрыва в самолете над Локерби погибли 270 человек / фото Getty Images

В 2000 году один из террористов был признан виновным и получил пожизненное, другой был оправдан (как Пулатов). Также Ливия признала свою вину и согласилась заплатить по 10 миллионов долларов семьям жертв теракта.

Таким образом, мы видим готовую дорожную карту для России. Ее ждет раскаяние и искупление. Как и Каддафи, Путин, в конце концов, вынужден будет выдать осужденных террористов. Поражение России в войне с Украиной станет катализатором этого процесса. Конечно, если Гиркин и Ко вместе с Путиным доживут.

Суд в Гааге 17 ноября присудил выплатить семьям жертв 16 миллионов евро. Их должны выплатить Гиркин и Ко. То есть физические лица. Суд пока не рассматривал ответственность России за теракт. Однако это будет хорошим началом для новых процессов и новых выплат семьям жертв. Это будут значительно большие суммы – ориентир с учетом инфляции для этого есть.

Почему сбитие MH17 – теракт

С точки зрения международного права, уничтожение MH17 и убийство 298 человек являются именно терактом, а не военным преступлением. Боевики под руководством Гиркина не признаются комбатантами, поскольку официально летом 2014 года не были на военной службе. Более того, Россия официально от них отказалась. Фактически это была незаконная бандитская группировка. По сути, так их и рассматривает закон. Они не военные, а только боевики. На них не распространяются Женевские конвенции, у них нет иммунитета.

Таким образом, их действия подпадают под уголовное право, согласно которому они совершили теракт. То есть ошибка непутевых российских ракетчиков, не сумевших отличить гражданский "Боинг" от украинского военного самолета ("Сушки", как его называют террористы в перехваченных разговорах) не может быть никаким оправданием.

Кроме индивидуальной ответственности, неотвратимую ответственность за сбитие МН17 понесет Российская Федерация как государство. Передача преступникам ЗРК Бук является очевидным нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств в деле по иску Украины в Россию, рассматриваемого в настоящее время Международным судом ООН.

Ответственность России за теракт не является абстракцией. Сбитие самолета МН17 рассматривается также Европейским судом по правам человека в Страсбурге и является частью межгосударственного дела "Украина и Нидерланды против России",

– отметили в украинском МИД.

Почему решение суда – это важный прецедент

17 ноября Суд остановил поток российской лжи и установил обстоятельства преступления. Это решение не сможет вернуть погибших, но восстанавливает справедливость для их семей и всего цивилизованного мира.

Решение суда в Гааге фактически создает важный прецедент, повлиявший на всю архитектуру дальнейшего судебного преследования российских и пророссийских террористов за их многочисленные преступления в Украине. После 8 лет российской лжи и попыток избежать ответственности, Суд четко установил вину за уничтожение гражданского самолета.

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Суд также признал, что это лишь промежуточные приговоры и отнюдь не точка в деле. Ожидается, что уже в следующем году состоится процесс над другими террористами, виновными в уничтожении гражданского самолета.

Этот момент также отметил президент Украины Зеленский, заявивший, что ожидает от Суда, что заказчики преступления также будут наказаны.

Для этого есть все предпосылки. Суд 17 ноября признал, что так называемые "ДНР"/"ЛНР", как минимум с весны 2014 года, находились под полным контролем России, которая вела прокси-войну против Украины, а соответственно у террористов были кураторы, которые отдавали приказы (одним из них был бывший советник президента России Владислав Сурков). Без этих кураторов российские террористы никак бы не получили из воинской части в Курске ЗРК "Бук" с экипажем, состоявшим из российских воинов.

Также без кураторов из России этот "Бук" не прибыл бы в так называемую "ДНР" и не вернулся обратно в Россию после того, как ракета ЗРК уничтожила самолет MH17.

Зло будет наказано

Решение Суда от 17 ноября 2022 года станет важным аргументом для европарламентариев, которые в ближайшее время будут голосовать за то – признавать или нет Россию "государством, являющимся спонсором терроризма и использующим средства терроризма".

Именно Россия стоит за терактом и смертью 298 человек. Все 8 лет это государство цинично пыталось избежать ответственности за теракт и скинуть вину на Украину, НЛО и любого другого. В настоящее время стало ясно, что гибель невинных пассажиров "Боинга" была частью крупного и спланированного преступления – агрессии против Украины и оккупации ее территории. В 2022 году это преступление по гибридной войне переросло в открытое вторжение, жертвами которого стали миллионы людей.

Приговор суда должен ускорить создание специального трибунала по военным преступлениям России в Украине. Только так удастся восстановить справедливость и наказать государство-террориста Россию.

Что ждет Россию после приговора в Гааге – смотрите видео: