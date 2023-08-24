Ящик с вином: британский экс-офицер объяснил, что могло отправить Пригожина в потусторонний мир

В канун Дня Независимости Украины стало известно, что частный самолет Пригожина, на котором находился сам глава вагнеровцев и его приспешники, разбился над Тверской областью. Российские и западные эксперты начали предполагать, что именно стало причиной катастрофы.

Выдвигали совершенно разные версии: от проблем с двигателем самолета до "случайного" прилета ракеты ПВО. В Британии тоже прибегли к предположениям: там считают, что Пригожина в ад отправил "взрывной" подарок.

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Мог поплатиться за любовь к вину

Бывший офицер британской разведки Кристофер Стил предполагает, что самолет с Пригожиным могла "приземлить" "бомба в ящике с вином".

Дело в том, что в сети продолжают распространяться слухи, что, мол, пассажирам самолета перед вылетом подарили ящик с взорвавшимся впоследствии вином. Пока доказательств для подтверждения этой версии нет. Впрочем, Стил уверен, что падение самолета Пригожина – дело рук Кремля.

Это какой-то ироничный конец для бывшего ресторанчика Путина,

– заметил офицер.

Версия росСМИ

В российских СМИ тоже склоняются к версии взрывного устройства на борту самолета. Они полагают, что его заложили в отсек шасси.

По предварительным данным, именно в районе шасси произошел взрыв в небе. Как следствие, у самолета оторвало крыло и стабилизатор. Поэтому бизнес-джет начал резко набирать высоту, а затем пошел в штопор. От взрывной разгерметизации все находившиеся на борту мгновенно потеряли сознание, в том числе и пилоты. Именно поэтому они не смогли доложить о чрезвычайном положении.

Именно из-за подрыва в небе хвостовая часть самолета упала в пяти километрах от фюзеляжа, отмечают российские источники.

Пригожин погиб