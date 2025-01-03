Прилеты в Чернигове и неизвестная цель на Львов: что известно о комбинированном ударе по Украине

Полномасштабное вторжение России в Украину продолжается. 3 января государство-агрессор в очередной раз нанесло атаки по украинским городам и селам.

Россия била по Украине баллистикой и запустила ракеты. О последствиях обстрелов, взрывы и работу ПВО сообщает 24 Канал.

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Воздушная тревога в Украине 3 января

3 января в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистики и ударных БпЛА.

В западных областях воздушная тревога прозвучала в 16:24 и закончилась в 16:42. Однако через одну минуту, в 16:43, там снова объявили тревогу из-за угрозы баллистики.

Что известно об атаке на Чернигов

Около 16:21 в Чернигове слышали взрыв. Впоследствии в 16:37 и в 16:51 в городе прозвучало еще два взрыва. Отметим, что тревога в области продолжалась с 14:21.

Впоследствии начальник Черниговской МВА Дмитрий Брижинский сообщил о групповом ракетном ударе по Чернигову. Сразу перед первым взрывом Воздушные силы ВСУ предупредили о скоростной цели в области. За несколько минут до этого также сообщалось об угрозе применения баллистического вооружения из Курска.

Около 16:50 снова сообщили об угрозе баллистики. По предварительным данным, россияне применили 3 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23.

Последствия ракетной атаки на Чернигов / Фото Нацполиции

По данным Брижинского, в результате обстрела погиб 1 человек, еще 4 человека травмированы. В результате ракетной атаки также частично разрушены 2 жилых дома и повреждены окна 7 домов.

Какие последствия взрывов на Днепропетровщине

К вечеру в Синельниково Днепропетровской области прогремели взрывы. По предварительным данным, работала ПВО.

Глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак подтвердил атаку и рассказал, что в результате обстрела пострадал 70-летний мужчина. Сейчас он госпитализирован и находится в состоянии средней тяжести. Кроме этого, повреждены 4 частных дома, авто и линия электропередач.

Что известно об атаке на Запорожье и взрывах в Сумах

После 17:00 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации над Черным морем. Около 17:18 стало известно о движении ракеты на Днепропетровщину с юга. Впоследствии мониторы сообщили, что цель изменила курс в направлении Запорожья.

По данным начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова, около 17:32 раздались взрывы. Как сообщалось в мониторинговых каналах, россияне использовали 2 авиационные крылатые управляемые ракеты Х-59/69. Взрывы прогремели в пределах Запорожского и Самаровского районов. В 17:43 в области объявили отбой тревоги.

В Сумах в течение дня также было громко. О 07:16 в Воздушных силах предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией. Около 08:31 стало известно о первых взрывах.

В 08:00 в Воздушных силах сообщили о повторных пусках КАБов. В 10:15 Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении, а уже в 10:33 в Сумах прозвучала еще одна серия взрывов. Впоследствии, в 12:13, россияне продолжили атаковать Сумскую область ударными БпЛА.

Атака "Шахедами" на Хмельнитчину и неизвестная цель на Львов

Воздушную тревогу в Хмельницкой области объявили в 16:43. Около 17:32 сообщалось о громких взрывах в пределах области. По данным местных СМИ, там работали силы ПВО. В 17:36 в Хмельницкой области прозвучал отбой воздушной тревоги. Председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что удалось уничтожить 1 "Шахед".

Кроме этого, также прозвучали взрывы в Киеве. В 19:11 в Воздушных силах ВСУ сообщали об опасности для жителей столицы. Уже в 19:17 в городе прогремели взрывы. Вероятно, работала ПВО.

Во время российской атаки 3 января около 16:25 мониторы также сообщали, что в направлении Львова летит неизвестная цель. Вероятно, она могла быть результатом действий российского РЭБ. Однако официальной информации пока нет.