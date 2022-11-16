Настроены серьезно: в Пентагоне ответили, применит ли НАТО 5 статью из-за инцидента в Польше

Спикер Пентагона Пэт Райдер во время брифинга сообщил, что у Соединенных Штатов Америки нет доказательств того, что Россия ударила по Польше ракетами. Поэтому пока рано предсказывать дальнейший ответ НАТО.

Райдер заявил, что в Пентагоне знают о сообщениях СМИ, в которых утверждается, что две российские ракеты ударили по объекту на территории Польши. Однако у служащих нет подтвержденной информации, хотя отмечают, что серьезно относятся к этому вопросу и сейчас его изучают.

По словам спикера, он пока не хочет "вдаваться в гипотезы" о последствиях, если выяснится, что информация о ракетном ударе по Польше окажется правдивой.

Когда речь идет о наших гарантиях безопасности и статье 5, мы предельно ясно заявили, что будем защищать каждый дюйм территории НАТО,

– подчеркнул он.

Падение российских ракет в Польше: главное

Российские ракеты упали на территории Польши 15 ноября. Это произошло во время массированной ракетной атаки. Россия – страна-террористка – выпустила по Украине около сотни ракет. Журналисты сообщили, что две из них упали в селе Пшеводов (Люблинское воеводство). К сожалению, погибли 2 человека.

Российского посла срочно вызывают в МИД Польши. Ведомство требует подробных объяснений.

В НАТО заявили, что отследили, откуда летели ракеты. Данные передали Польше. Пока информация – тайная.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию. Глава государства подчеркнул, что Украина не в первый раз предупреждала о том, что Россия не ограничится нашими государственными границами. Он также вспомнил, что российские ракеты не в первый раз нарушают воздушное пространство других стран – такой случай уже был зафиксирован в Молдове.

В Пентагоне осторожно комментируют ситуацию в Польше. В частности, там не подтверждают, что российские ракеты, запущенные по Украине, могли упасть на территории Польши. Однако никаких деталей там тоже не сообщали.

Статья 5 Договора Североатлантического союза предусматривает, что нападение на одного участника НАТО является нападением на всех его членов и вызывает ответ всех государств-членов Союза. Решение о применении 5 статьи НАТО принимается после консультаций между участниками блока.

Важно – Реакция НАТО на падение ракет в Польше: смотрите видео