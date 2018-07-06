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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Приватизация госимущества: стало известно сколько прибыли получит бюджет страны

25 Читати новину українською
Приватизация госимущества
Приватизация госимущества / rbc.ua

Два месяца назад Кабинет министров обнародовал перечень объектов приватизации на 2018 год. В июне государственные органы должны предоставить все документы, которые необходимы для передачи крупных государственных предприятий в управление органам приватизации.

В частные руки, в частности, уже в этом году должны перейти "Центрэнерго", "Азовмаш", "Турбоатом", "Одесский припортовый завод" и еще два десятка компаний, заводов и предприятий.

Читайте также: Как остановить махинации связанные с приватизацией предприятий

Если государство продаст эти объекты, то сможет выручить более 20 миллиардов гривен.

Для сравнения, на развитие медицины в селе правительство на 2018 год нашло только 1 миллиард гривен, столько же выделили на реформу украинской школы. Эти цифры дают понимание, куда пойдут деньги от продажи неэффективных и непрофильных для государства предприятий.

 

Автор: Леся Выговская
Теги: Новости Украины Фонд госимущества Украины Деньги Бюджет
Источник: 24 канал
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