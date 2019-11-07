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      Прямо в центре Львова произошла массовая драка украинских и французских фанатов: видео

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      Во Львове подрались украинские и французские фанаты
      Во Львове подрались украинские и французские фанаты / Скриншот видео

      На площади Рынок, что в центре Львова, украинские и французские фанаты подрались стенка на стенку. Взрывных болельщиков пришлось успокаивать полиции. Инцидент произошел около 23:30 6 ноября.

      Об инциденте сообщил депутат Львовского городского совета и активист Игорь Зинкевич. По его словам, драке предшествовал конфликт между фанатами, однако во время схватки они никаких лозунгов не выкрикивали. Также очевидцы отмечают, что до драки фанаты ничего не били и не вели себя агрессивно лишь "бегали и что-то выкрикивали".

      Обратите внимание! Фанаты устроили жестокую драку во время матча Первой лиги: что говорят в полиции – видео

      После на место прибыла полиция, однако фанаты также разбили и полицейскую машину. Кроме того, пострадал один из стражей порядка. По словам свидетелей, ему разбили голову. В итоге полиция окружила часть французских ультрас. Свидетели говорят, что среди них были и украинцы. Остальным болельщиков удалось скрыться. На месте инцидента осталось много разбитых бутылок.

      Драка украинских и французских фанатов во Львове: что было после конфликта – видео

      Вполне вероятно, что подрались фанаты украинской "Александрии" и французского "Сент-Этьена". Матч между этими командами в рамках группового этапа Лиги Европы запланирован 7 ноября на "Арене Львов". Кроме того, участие в драке могли принимать и львовские ультрас, ведь сейчас между украинскими фанатами продолжается перемирие, плюс украинские фанаты поддерживают друг друга в еврокубках.

      Подробнее о грядущей игре! Александрия – Сент-Этьен: анонс на матч Лиги Европы

      Последний раз массовая драка с участием украинских и иностранных фанатов произошла в феврале. Тогда в центре Киева подрались ультрас киевского "Динамо" и немецкого "Айнтрахта". Команды также соревновались в Лиге Европы. В конфликте приняли участие 42 болельщики киевлян и более 70 гостей из Германии. 

      blog_ava
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      6 ноября
      323
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Лига Европы ФК Александрия столкновения Ультрас Спорт Футбол Новости Спорта Новости Львова
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