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Прятался под диваном: в Киеве убийца несколько дней находился в квартире своей жертвы

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Убийца скрывался под диваном своей жертвы несколько дней
Убийца скрывался под диваном своей жертвы несколько дней / пресс-служба Нацполиции Киева

Правоохранители задержали злоумышленника, который несколько дней скрывался в квартире своей жертвы. В Киеве мужчина во время застолья убил своего товарища, а затем жил в квартире с трупом, пользовался вещами убитого, выходил в магазин за спиртным и продуктами.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киеве.

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В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что ее сосед уже несколько дней не выходит на связь, а в подъезде дома чувствуется трупный запах. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили парня, который скрывался под диваном, а также тело мужчины, накрытое простыней,
– говорится в сообщении.

Отмечается, что парня сразу задержали, поскольку он предоставил показания о том, что совершил убийство хозяина квартиры.

По словам полицейских, 22-летний молодой человек несколько месяцев жил в потерпевшего, работал охранником в ювелирном магазине, и должен был помочь ему с трудоустройством.

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В квартире царил беспорядок, убийца несколько дней жил в квартире с трупом

В день убийства товарищи выпивали. Во время застолья между ними возник конфликт, в результате которого правонарушитель выхватил травматическое оружие и несколько раз выстрелил потерпевшему в голову. Затем схватил нож и молоток, которыми продолжил наносить жертве удары.

После убийства злоумышленник еще несколько дней спокойно проживал в квартире с трупом. Он накрыл убитого товарища простыней и пользовался его вещами, выходил в магазин за спиртным и продуктами.

Правоохранители открыли уголовное производство. За содеянное злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотрите видео с места преступления

Теги: Новости Киева Криминальные новости Полиция
Источник: 24 канал
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