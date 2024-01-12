Нам это помогает: у россиян серьезные проблемы с северокорейскими боеприпасами

Сейчас Россия активно решает проблему снарядного голода. Чтобы преодолеть дефицит, страна-агрессор увеличивает собственное производство и покупает боеприпасы в Северной Корее, однако качество этого вооружения желает лучшего.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, заметив, что турне министра обороны России Сергея Шойгу по Дальнему Востоку дало свои результаты – Северная Корея передала стране-агрессору миллион боеприпасов.

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Как Россия одолевает снарядный голод

На достигнутом Кремль не остановится, потому и дальше будет договариваться с КНДР о передаче снарядов. Как отметил военный эксперт, сейчас речь идет о передаче еще около 500 тысяч боеприпасов. К тому же россияне способны производить миллион снарядов и еще несколько миллионов у противника есть на складах.

Россияне уменьшили объемы использования артиллерии, но снарядного голода на сегодняшний день не чувствуют,

– сказал Жданов.

Он также уточнил, что качество производства боеприпасов в России не снижается. Страна-агрессор до сих пор использует технологии, которые были еще с советских времен. К сожалению, российские технологии даже улучшаются. Ведь китайские поставки в Россию важного класса современных станков выросли в десять раз с момента полномасштабного вторжения.

А вот с качеством северокорейских боеприпасов действительно огромная проблема,

– подчеркнул военный эксперт.

В первую очередь снаряды из КНДР не соответствуют заявленным характеристикам. Для них требуются отдельные таблицы для определения данных для стрельбы. Производство и хранение боеприпасов тоже производится ненадлежащим образом, что даже влечет за собой разрыв в канале ствола артиллерийских систем.

"Нам это на руку и помогает. Из-за низкого качества снарядов падает точность", – добавил Жданов.

Сотрудничество России с КНДР