Успехи ВСУ на левобережье Херсонской области: чем это грозит оккупантам по всей линии фронта

Силы обороны двигаются вперед на левобережье Херсонской области. Российские оккупанты могут принять решение об остановке боевых действий в направлении Авдеевки и перебрасывании войск на Херсонское направление.

Такое мнение 24 Каналу озвучил лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе и военный аналитик Роман Свитан. По его словам, может быть и наоборот – враг может отойти от левого берега, потому что Авдеевское направление очень важное для России.

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Дилемма у россиян

Роман Свитан отметил, что Силы обороны воспользуются любым отходом захватчиков. Враг это тоже понимает. Для оккупантов есть угроза потерять по крайней мере северную часть Донецка. Ведь через Опытное и Веселое можно заходить в Донецк, это максимум 5 – 7 километров от Авдеевки.

Когда россияне начнут отходить от Авдеевки, Силы обороны зайдут на Ясиноватский блокпост. Это выход на объездную дорогу между Донецком, Ясиноватой и Макеевкой.

Для них это очень опасно, потому что контроль над этими развязками берет под полный контроль почти три города: Ясиноватую, Макеевку и Донецк. Это высоты. У россиян сейчас дилемма, что делать: либо терять левый берег, либо часть Донецка, особенно его северную часть,

– объяснил он.

Полковник ВСУ в запасе считает, что Авдеевка для россиян – это политическая задача. Враг может пожертвовать левым берегом Херсона и отойти на третью линию обороны.

"Они могут пойти даже на отход в Крым, если они точно будут терять Авдеевку. Уходя оттуда, они потеряют часть Донецка. Это будет более болезненный удар для Путина, чем потеря левого берега", – предположил военный аналитик.

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